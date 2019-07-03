60-летняя Мадонна в микро-шортах исполнила тверк вверх ногами

Мадонна в очередной раз поразила публику скандальной выходкой. На этот раз 60-летняя певица, облаченная в микро-шорты и с глубоким декольте от Versace, повеселилась на вечеринке.

Мадонна выложила в блоге видеоролик, который вызвал бурную дискуссию. На кадрах артистка предстала в сексуальном образе. Исполнительница в какой-то момент встает на руки и начинает исполнять модный нынче тверк вверх ногами.

Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках.Мадонна станцевала тверк на вечеринке, стоя на руках

Таким образом певица отметила успешно прошедший концерт в Нью-Йорке. Друзья знаменитости пришли в восторг от ее тверка.

Напомним, в начале июня Мадонна выпустила новый альбом Madame X. Он посвящен работе шпионов. Теперь на концертах певица выступает в образе своего альтер-эго.

madonna Madame. Enjoys the afterparty

"Я назвала свой альбом «Мадам Икс». Мадам Икс - тайный агент, путешествующий по миру. Она меняет личности. Проливает свет на темные стороны жизни. Мадам Икс - танцор. Профессор. Глава государства. Наездница. Заключенная. Она студент. Мама. Ребенок. Учитель. Монахиня. Певица. Святая. Мадам Икс - это я", - пояснила Мадонна.