Софи Тернер и Джо Джонас неделю отрывались в Париже: как прошла "вторая" свадьба звезды "Игры престолов" и музыканта DNCE

Целую неделю в Париже гудели гости свадьбы актрисы Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса. Праздничная орава прилетела во Францию после тихой и скромной церемонии в часовне Лас-Вегаса. Свой союз там узаконили исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов" и лидер поп-группы DNCE.

Друзья и молодожены развлекались в круизе по Сене, а к концу недели высадились на берег. Среди приглашенных были Эшли Грэм и Джастин Эрвин, Приянка Чопра, Кевин и Даниэль Джонас, Ник Джонас, Мэйси Уильямс. Свадебный прием состоялся в отеле Crillon le Brave в Провансе.

Платье Софи было классическим, но роскошным.

Само торжество состоялось в особняке XVIII века Le Chateau de Tourreau. Тут была повторена церемония венчания.

jl.blais Свадьба прошла в особняке XVIII века Le Chateau de Tourreau.

Заметим, актриса старалась не попадать на снимки папарацци. А вот ее муж охотно позировал для репортеров. В итоге снимков Софи в платье никто так и не увидел. Однако в четверг, 4 июня, появились официальные фотографии.Актриса предстала перед нами в традиционном кружевном платье с рукавами, шлейфом и прозрачной фатой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Софи Тернер не может выйти замуж из-за "Игры престолов"

Съемки долгое время мешали актрисе назначить дату свадьбы [подробнее]