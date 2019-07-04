2019-07-04T11:25:56+03:00
Звезды

Софи Тернер и Джо Джонас неделю отрывались в Париже: как прошла "вторая" свадьба звезды "Игры престолов" и музыканта DNCE

Девушка скрывалась от назойливых фотографов, но в сеть все же попали кадры с вечеринки
Григорий ЛЕОРДА
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Молодожены поехали на тайную церемонию сразу после Billboard Music Awards 2019.Молодожены поехали на тайную церемонию сразу после Billboard Music Awards 2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Целую неделю в Париже гудели гости свадьбы актрисы Софи Тернер и музыканта Джо Джонаса. Праздничная орава прилетела во Францию после тихой и скромной церемонии в часовне Лас-Вегаса. Свой союз там узаконили исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов" и лидер поп-группы DNCE.

Друзья и молодожены развлекались в круизе по Сене, а к концу недели высадились на берег. Среди приглашенных были Эшли Грэм и Джастин Эрвин, Приянка Чопра, Кевин и Даниэль Джонас, Ник Джонас, Мэйси Уильямс. Свадебный прием состоялся в отеле Crillon le Brave в Провансе.

Платье Софи было классическим, но роскошным.

Платье Софи было классическим, но роскошным.

Само торжество состоялось в особняке XVIII века Le Chateau de Tourreau. Тут была повторена церемония венчания.

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Свадьба прошла в особняке XVIII века Le Chateau de Tourreau.
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Заметим, актриса старалась не попадать на снимки папарацци. А вот ее муж охотно позировал для репортеров. В итоге снимков Софи в платье никто так и не увидел. Однако в четверг, 4 июня, появились официальные фотографии.Актриса предстала перед нами в традиционном кружевном платье с рукавами, шлейфом и прозрачной фатой.

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Съемки долгое время мешали актрисе назначить дату свадьбы [подробнее]

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А вот и первые официальные фотографии со свадьбы Софи Тёрнер и Джо Джонаса Как тебе платье актрисы? #софитернер #джоджонас #peopletalkru
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ИСТОЧНИК KP.RU

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