2019-07-05T01:09:25+03:00
Политика

Гапоны украинской оппозиции

Криминал, захвативший власть в крупнейших городах на юге и востоке Украины, маскируется под оппозицию и нацелился на всю страну
Сергей ПОЛОСАТОВ
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На сцене форума украинского "Оппозиционного блока" в июне 2019 года. Фото opposition.com.uaНа сцене форума украинского "Оппозиционного блока" в июне 2019 года. Фото opposition.com.ua
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БЛОК СМОТРЯЩИХ И РАЗВОДЯЩИХ

Недавняя история в Харькове с уничтожением бюста советскому полководцу Георгию Жукову, а потом – с возвращением имени Жукова одному из проспектов города и обещанием градоначальника Геннадия Кернеса восстановить и бюст, наделала много шума не только по всей Украине, но и в России. Мэр Харькова Геннадий Кернес заработал на ней немало очков у русскоязычного большинства населения города. Как же – смельчак, не испугался бандеровцев, боевиков «Национального корпуса» (НК). Однако знающие люди на Украине заявляют, что уши Кернеса выглядывают из всей этой истории с самого начала. И у них есть для этого все основания. Ведь Кернес принимал участие в финансировании украинских националистов еще до 2014-го, а после «революции достоинства» он лично прилагал все усилия для освобождения нынешнего лидера «НК» Андрея Билецкого из-под стражи.

И в ходе столкновений бандеровцев с «антимайдановцами» в марте 2014-го тот же Кернес лично обеспечивал безопасность Билецкого в Харькове. Их, оказывается, связывают долгие неформальные и взаимовыгодные отношения.

Совсем иначе теперь выглядит «Форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам», прошедший в Киеве недавно. На нем произошло объединение партий «Оппозиционный блок – Партия мира и развития», «Наши», «Возрождение» и «Доверяй делам» в одну общую политическую силу – объединенный «Оппозиционный блок». Естественно, к досрочным выборам в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля. В первую «десятку» списка блока на выборы вошли 5 мэров: Кернес из Харькова, Труханов из Одессы, Бойченко из Мариуполя, Буряк из Запорожья и Андреев из Ужгорода. Кроме них в «десятке» два бывших кандидата в президенты Украины и группа депутатов. С учетом доли мэров (заметьте, города не просто крупные, но еще и не отличающиеся большой лояльностью населения к киевским властям) «Оппозиционный блок» можно назвать мэрским блоком. Поскольку депутаты Вилкул и Мураев – это обычные марионетки в ловких и натруженных руках олигарха Ахметова, что и показали прошедшие выборы президента Украины, а реальные заправилы в блоке – Кернес и Труханов, оба – сопредседатели партии «Доверяй делам». Можно даже сказать, паханы. Поскольку уж слишком специфические персоны.

ЭКС-БАРЫГА И БЫВШИЙ РЭКЕТИР?

Например, Геннадий Кернес в начале 90-х, когда еще не думал о политике, занимался скупкой и сбытом похищенных ювелирных изделий, мошенничеством и вымогательством. И даже был осужден в 1992-м на три года лишения свободы с конфискацией. Однако хлопотами пожелавших остаться неизвестными покровителей был освобожден из-под стражи. А уже через несколько лет, в 1998-м Геннадий Адольфович пришел в горсовет Харькова.

Геннадий Кернес. Фото opposition.com.ua

Геннадий Кернес. Фото opposition.com.ua

От «дел» Геннадий Адольфович, впрочем, не отошел и став городским головой. Подконтрольные ему компании «Трест Жилстрой-1», «Жилстрой-2» и другие выигрывают большинство конкурсов на исполнение госконтрактов в Харькове, а регулярно попадающиеся на мздоимстве и мошенничестве замы мэра и другие чиновники, преимущественно, выходят сухими из воды. А в 2007-м лишь вмешательство Ахметова сохранило ему место в «Партии регионов» после обвинений в участии в наркоторговле со стороны однопартийцев.

Геннадий Кернес в одном из парков Харькова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Геннадий Кернес в одном из парков Харькова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, какова «оппозиционность» Кернеса говорит хотя бы его заявление в декабре 2018-го, когда он пообещал голосовать за Порошенко на президентских выборах. Ну а то, что Кернес сумел наладить отношения не только с партией Порошенко, но и с украинскими радикалами, которые помогают ему в Харькове «держать порядок», отдельных доказательств не требует. Это просто лежит на поверхности.

ТРИ «ПАПЫ» ОДЕССЫ-МАМЫ

Еще более интересна, хотя и менее публична, фигура другого «оппозиционера» - мэра Одессы Геннадия Труханова. В 2005-м он прошел в состав горсовета Одессы по спискам партии тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. А Литвину его презентовали лидеры криминального мира Одессы Александр Ангерт («Ангел») и Александр Жуков. «Ангел» Ангерт был еще в СССР Верховным судом приговорен к высшей мере наказания за умышленное убийство при попытке ограбления. Но ему заменили расстрел на 15 лет колонии, из которых он отсидел 10. А после вошел в ОПГ тогдашнего криминального хозяина Одессы Куливара с очень характерным «погонялом» «Карабас». После убийства Карабаса, в котором подозревали его правую руку «Ангела», Ангерт стал полновластным «хозяином» Одессы.

Геннадий Труханов. Фото opposition.com.ua

Геннадий Труханов. Фото opposition.com.ua

Если Ангер сколотил свое состояние на перекачке российской нефти через Одесский порт (вместе с Жуковым и Коломойским), международной торговле оружием (засветился в Интерполе) и выполнении практически всех госзаказов на строительство (ФПГ «Рост» - муниципальная недвижимость и инфраструктура, банковская деятельность, одесский НПЗ и др.), то другой авторитет Владимир Галантерник (мозговой центр и правая рука «Ангела», проживающего теперь в Израиле) с помощью Труханова превратился из хозяина магазина электротоваров «Лампочка» во владельца «Привоза», других рынков, гостиниц, торговых центров, ресторанов, жилых комплексов элитной недвижимости и т.д. ОПГ Ангерта-Жукова вполне можно назвать международной, поскольку ее члены владеют долями в офшорных компаниях, инвестирующих в элитную недвижимость Великобритании. Исследование антикоррупционной Transparency international выявило инвестиции в недвижимость в Британии на сумму около 4,4 млрд фунтов, происхождение которых имеет сомнительный характер и частично украинские корни. Но в Лондоне пока отмалчивается по этому поводу.

ОПГ располагает собственными боевикам и службой безопасности, которая превосходит и по количеству, и по техническому оснащению, и по дееспособности управление СБУ Одессы. Что и немудрено, поскольку костяк ОПГ вместе с откровенными бандитами составляют бывшие сотрудники спецслужб и правоохранители.

Что касается оппозиционности «официального представителя» одесского криминала во власти мэра Труханова, то под его нажимом Одесский горсовет признал в 2016-м Россию «страной-агрессором», а сам он вполне спокойно и взаимовыгодно сосуществовал с Порошенко, клялся ему в «любви и верности», обещал голосовать за него, организовал фонд для подкупа избирателей в интересах Порошенко и использовал радикалов-националистов и прочих «майданщиков» для разгона пророссийских выступлений в Одессе.

Под нажимом Труханова Одесский горсовет признал в 2016-м Россию «страной-агрессором». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Под нажимом Труханова Одесский горсовет признал в 2016-м Россию «страной-агрессором».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот такие люди и организовали «партию мэров». Задача-минимум у которой проста и незатейлива – расколоть нелояльный по отношению к Киеву электорат и отобрать максимум голосов на выборах у движения «Оппозиционная платформа – За жизнь», возглавляемого экс-кандидатом в президенты Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Ее весьма успешно решили на прошедших выборах кандидаты в президенты от Ахметова Мураев и Вилкул, не пропустив Бойко во второй тур. Технологию решили использовать снова.

А вот задача–максимум выглядит гораздо масштабнее – распространить власть союза криминала и клана олигархов на всю страну, начиная с Киева. Подвести экономику под «хозяйскую» руку «авторитетных» бизнесменов. И в условиях, когда власть Порошенко вызвала ненависть подавляющего большинства населения Украины, а команда Зеленского начала терять очки с фантастической скоростью, ничего ещё, по сути не сделав, это не выглядит такой уж фантастикой. Наверное, не стоит объяснять, что судьба и будущее Украины и у фигурантов предвыборных списков, и у их кукловодов-олигархов находятся в конце списка их приоритетов. Ведь цели у Гапонов украинской оппозиции совсем иные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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