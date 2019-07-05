2019-07-05T16:45:03+03:00
Звезды

"Мне доктор сказал, что я жирная!": Чеховой поставили неутешительный диагноз

Телеведущая попала к врачу в Сеуле
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анфиса Чехова.Анфиса Чехова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анфиса Чехова отправилась на отдых в Сеул. Однако долгожданное путешествие неожиданно омрачила встреча с местным доктором. Специалист поставил ей странный и довольно обидный диагноз.

"Мне доктор сказал, что я жирная!", - рассказала поклонникам Анфиса Чехова в своем блоге. Телеведущей предложили избавиться от лишнего жира с помощью специальной процедуры.

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Чехова была настолько шокирована неутешительным диагнозом, который ей поставил корейский эскулап, что рассказывать об этом без смеха не смогла: "Я пыталась ему объяснить, что основной жир в моем организме сосредоточен в груди, но пока мы не сошлись во мнении".

Напомним, Анфиса Чехова долгое время страдала от лишнего веса и никак не могла похудеть. Но благодаря упорству, она смогла избавиться от ненавистных килограммов. За последние три года Анфиса сбросила 25 килограммов. Теперь она полностью довольна своим телом и без какого-либо стеснения позирует в бикини и демонстрирует аппетитные формы. Теледива занимается йогой и ведет довольно активный образ жизни.

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Недавно Чехова раскрыла секрет своего феноменального похудения. Оказывается, Анфиса раз и навсегда исключила из своего рациона три продукта: "Я не решала начать худеть. Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления".

Теперь Анфиса отказалась и от молока. Она не употребляет этот продукт даже в мизерных количествах. "Не добавляю его даже в кофе", - призналась эффектная шатенка. А вот творог, козий сыр и ряженка постоянно входят в ее рацион.

Чеховой поставили неутешительный диагноз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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