2019-07-06T18:42:53+03:00
Звезды

"По просьбам мужчин": Семенович показала себя в купальнике со всех сторон

Бывшая солистка группы "Блестящие" демонстрирует свой легендарный бюст шестого размера во всей красе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Семенович сейчас отдыхает на греческом острове Миконос. Фигуристая певица в который раз заявила, что гордится своими формами, и выполнила просьбу мужчин, представ в купальнике на пляже.

Анна Семенович обладает яркой внешностью и шикарной фигурой, чем вызывает интерес у представителей сильной половины человечества. Певица довольно часто размещает в соцсети откровенные фотографии. Так случилось и в этот раз.

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Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон...
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Исполнительница опубликовала снимок, на котором предстает в черном купальнике. "Дорогие мои мужчины, по вашим многочисленным просьбам фото в купальнике и со всех сторон. Мне вот интересно, мужчинам которые подписаны на меня, нравятся девушки с формами? Я никогда не была худой и не влезала в стандартные параметры модных дизайнеров, но при этом долгое время считаюсь секс символом, что истинная правда", - обратилась к поклонникам знаменитость.

Единственное, что ее огорчает, - это нежелание модных брендов шить одежду на девушек с пышными формами. "Шьют максимум с третьи-четвертым размером груди, а что же делать нам, у кого пятый-шестой размер? Какая-то несправедливость получается", - посетовала 39-летняя звезда эстрады.

Экс-солистка группы "Блестящие" не раз вступала в диалог с фолловерами и заявляла, что не собирается комплексовать из-за своих женственных форм. Ведь, как отмечает Семенович, у нее от мужчин просто отбоя нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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