2019-05-14T17:33:12+03:00
Звезды

Семенович в черном боди с ошеломительным декольте излила душу о разрыве с любимым

Певица рассказала о разрушительных отношениях с мужчиной
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анна Семенович.Анна Семенович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анна Семенович предстала в черном боди с ошеломительным декольте. Певица поразмышляла о смысле жизни, демонстрируя свои пышные формы в самом выигрышном ракурсе.

Анна Семенович достигает успеха во всем, за что берется. Когда-то она занималась фигурным катанием, выигрывала престижные турниры. Потом стала известной певицей. После ухода из группы "Блестящие" ей удалось построить блестящую сольную карьеру. Также артистка снимается в кино и не упускает возможность похвастаться своими пышными формами.

Звезда опубликовала откровенное фото. На нем она позирует в откровенном черном боди. Нижнее белье практически полностью обнажает роскошный бюст артистки.

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Анна Семенович призналась, что находилась в разрушительных отношениях с мужчиной
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Снимок знаменитость сопроводила философским размышлением о непростом периоде в своей жизни. "В один период моей жизни я перестала замечать все то хорошее, что окружало меня, и я буквально скатилась в жалость к себе и негативное мышление! Наверное, это было связано с большими перегрузками на работе. В тот момент я находилась в разрушительных отношениях с мужчиной, пела песни, в которые сама не верила, и все время была уставшей и грустной", - начала свою исповедь артистка.

Анна была откровенна с подписчиками, рассказав им о своей боли. "Мой мозг все время цеплялся за негатив и в тот момент моя жизнь стала наполняться негативными ситуациями. Я ещё больше злилась на себя, на судьбу и на всех вокруг", - сокрушается певица.

В какой-то момент она решила, что с нее хватит. Она купила билет и совершенно одна улетела отдыхать, чтоб разобраться в ситуации. "Я лежала на солнце, читая умные книг, и говорила сама с собой! Такой диалог привел меня к тому, что нужно заканчивать разрушительные отношения с мужчиной, начать петь песни, которые прежде всего нравятся мне, и опять начать улыбаться каждому дню", - рассуждает Анна.

ann_semenovichann_semenovich
Мы сами можем улучшать свою жизнь
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Волевое решение далось Семенович нелегко. Ей пришлось расстаться с любимым человеком. На это ей понадобились все ее силы и мужество, чтобы действовать по плану, который она наметила. "Привычка негативного мышления тащила меня обратно в негатив. Но я справилась, и теперь я контролирую свои мысли... Я благодарю свой непростой период в жизни за урок, теперь я стала другой. Я научилась любить себя и слышать свои желания, несмотря на мнение окружающих", - резюмировала исполнительница.

Поклонники восхитились искренностью певицы. Не обошлось и без восторженных комментариев про фигуру. Фолловеры подчеркнули, что звезда выглядит ошеломительно. "Очень красивая девушка, яркая, замечательная, с хорошим чувством юмора!", "Аня, вы сильно мотивируете", "Столько sexy-красоты", "Ошеломительная", - высказались подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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