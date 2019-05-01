2019-05-01T23:57:01+03:00
Звезды

Семенович и Макеева подрались из-за юбки

Актриса опубликовала видео с певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Съемки сериала начались 24 апреля в КрымуСъемки сериала начались 24 апреля в КрымуФото: Instagram.com
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Анна Семенович и Анастасия Макеева не поделили юбку. Все произошло на съемках нового фильма Светланы Дружининой "Гардемарины".

Съемки полюбившегося миллионам телезрителей сериала начались 24 апреля в Крыму. В картине задействовано много знаменитостей. Главные роли достались певице Анне Семенович и актрисе Анастасии Макеевой.

Девушки успели подружиться на съемочной площадке. Артистки даже записали смешное видео, где они не могут поделить красивую юбку и дерутся из-за нее.

makeevanmakeevan
Семенович и Макеева не поделили юбку
1037 отметок «Нравится»31 комментариевInstagram

"Вы спрашивали, что я делаю в Севастополе? Делю шмотки с Анной Семенович...", - подписала шуточное видео Анастасия Макеева.

Поклонникам импровизация очень понравилась. Не оставили они без внимания и то, как хорошо выглядят артистки. Макеева заметно постройнела, а Семенович специально для съемок в проекте впервые за много лет перекрасила волосы в темный цвет. Певица долгое время была блондинкой и очень комфортно чувствовала себя в этом образе. Но пришло время перемен, и теперь Анна шатенка.

Отметим, "Гардемарины 4" - продолжение серии исторических фильмов режиссера Светланы Дружининой. Она постаралась собрать в ленте основной актерский состав ранних фильмов. К роли Алексея Корсака вернется Дмитрий Харатьян, а Александр Домогаров воплотит на экране Павла Горина. Ольга Машная сыграет Софью. Неповторимый колорит картине придаст харизма Михаила Боярского. Кристина Орбакайте, как и ранее, сыграет императрицу Екатерину Вторую.

Съемки охватили широкую географию от Переславля-Залесского и Петергофа до острова Мальта. Большая часть материала снимается в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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