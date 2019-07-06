Меган Маркл и принц Гарри светились от счастья на крестинах сына

Меган Маркл и принц Гарри крестили маленького Арчи, которому 6 июля исполнилось два месяца. Закрытая церемония прошла в личной виндзорской часовне королевы Елизаветы II. Правда, сама королева не смогла присутствовать на таинстве из-за слишком плотного рабочего графика.

"Это новая прекрасная страница жизни Меган и Гарри. Они счастливы поделиться своей радостью сначала с семьей, а затем со всем миром", - рассказал осведомленный источник во дворце. Судя по фото, которые были сделаны в Зеленой гостиной Виндзорского замка и у часовни, Меган и Гарри буквально светятся от счастья.

В часовню, расположенную на территории Виндзора, пришли только самые близкие друзья и родные герцога и герцогини Сассекскихю. Всего было около 25 человек гостей. Среди них Джессика Малруни, лучшая подруга Меган Маркл.

Появилась и Тигги Петтифер - няня принцев Гарри и Уильяма. Многие предполагают, что это она, возможно, станет крестной матерью Арчи. Тигги стала для Уильяма и Гарри близким человеком после того, как принц Чарльз развелся с принцессой Дианой в 1993 году.

sussexroyal Сидят: герцогиня Корнуоллская, герцог Сассекский, Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, герцогиня Сассекская, герцогиня Кембриджская. Стоя: Принц Уэльский, Мисс Дория Рэгленд, Леди Сара Маккоркодейл, леди Джейн Феллоуз, герцог Кембриджский

На крещении присутствовало несколько членов королевской семьи. Одним из первых к Виндзорскому замку на вертолете прибыл принц Чарльз с супругой Камиллой. Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на церемонию в шикарном авто. Детей пара решила оставить дома. Кроме того, из Лос-Анджелеса прилетела Дория Регланд, мама Меган. Присутствовать в уединенной комнате, где крестили в свое время детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, разрешили штатному дворцовому фотографу.

А вот Елизавета II с мужем Филиппом торжественное мероприятие пропустили. Не секрет, что Меган очень хотела, чтобы всем приглашенным было удобно прийти в назначенный день в часовню. Ради этого она, по слухам, несколько раз меняла дату крещения. Однако вклиниться в плотное расписание королевы так и не получилось. Елизавета II уехала в Шотландию, где проходит ежегодная неделя торжеств.

Крещение первенца герцога и герцогини Сассекских было проведено в строгом соответствии с традициями монаршей семьи. В обряде использовалась вода из реки Иордан, а также особенная семейная реликвия - позолоченная купель из серебра, созданная по приказу королевы Виктории в 1841 году.

Арчи Харрисона Маунтбеттена-Виндзора - именно так звучит полное имя первенца Гарри и Меган - крестили в наряде из хонитонского кружева. Малыш был в точной копии платья, сшитого в 1841 году по приказу королевы Виктории. В этом наряде крестили в общей сложности 62 королевских младенца, а копию пришлось сделать после того, как мантия совсем износилась. В копии платья когда-то крестили принца Гарри, а также детей принца Уильяма и герцогини Кембриджской: Джорджа, Шарлотту и Луи.

Арчи стойкой держался всю церемонию. Он даже позировал во время фотосессии. Однако потом сладко уснул на руках у мамы.

Кстати, именно Меган и Гарри настояли на том, чтобы крещение не было публичным мероприятием. Кроме того, они засекретили имена крестных родителей Арчи. Ходили слухи, что духовной мамой малыша должна была стать теннисистка Серена Уильямс. Однако она накануне опровергла эти слухи. Теперь герцога и герцогиню Сассекских критикуют за то, что они не сказали, кто будет крестными родителями их сына. По королевской традиции имена крестных объявляются заранее. Но Меган Маркл и принц Гарри до сих пор не сообщили никаких подробностей.