Предпочла лошадей: Елизавета II не будет присутствовать на крещении сына принца Гарри и Меган Маркл

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-06T18:09:03+03:00

Елизавета II не сможет присутствовать на крещении ее восьмого правнука Фото: REUTERS

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На субботу, 6 июля, Королева Елизавета II запланировала выходные с принцем Филиппом в Сандрингеме, чтобы посетить Королевские конюшни, поэтому она не будет присутствовать на крещении своего восьмого правнука - сына принца Гарри и Меган Маркл.

Торжественная церемония должна была состояться в пятницу, 5 июля, однако дата была перенесена для того, чтобы на крещение смог приехать принц Чарльз.

По данным издания The Sun, крещение Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора пройдет тайно в Виндзорском замке 6 июня. На мероприятие родители пригласили 25 человек. Обряд проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а крестной будет американская теннисистка Серена Уильямс

Напомним, когда принц Гарри и Меган Маркл представили британской королеве ее восьмого правнука, Елизавета II расплылась в улыбке.

Как писал сайт kp.ru, Меган Маркл родила сына 6 мая. На родах присутствовали принц Гарри, а также его теща. Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713722" frameborder="0"></iframe> Меган Марк впервые после рождения первенца появилась на публике.

ИСТОЧНИК KP.RU