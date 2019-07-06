Предпочла лошадей: Елизавета II не будет присутствовать на крещении сына принца Гарри и Меган Маркл
На субботу, 6 июля, Королева Елизавета II запланировала выходные с принцем Филиппом в Сандрингеме, чтобы посетить Королевские конюшни, поэтому она не будет присутствовать на крещении своего восьмого правнука - сына принца Гарри и Меган Маркл.
Торжественная церемония должна была состояться в пятницу, 5 июля, однако дата была перенесена для того, чтобы на крещение смог приехать принц Чарльз.
По данным издания The Sun, крещение Арчи Харрисона Маунтбаттен-Виндзора пройдет тайно в Виндзорском замке 6 июня. На мероприятие родители пригласили 25 человек. Обряд проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а крестной будет американская теннисистка Серена Уильямс
Напомним, когда принц Гарри и Меган Маркл представили британской королеве ее восьмого правнука, Елизавета II расплылась в улыбке.
Как писал сайт kp.ru, Меган Маркл родила сына 6 мая. На родах присутствовали принц Гарри, а также его теща. Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор, сын принца Гарри и Меган Маркл занимает седьмое место в очереди на престол.
Меган Марк впервые после рождения первенца появилась на публике.
ИСТОЧНИК KP.RU
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