"Хуже смерти только смерть": Хлебникова сделала признание

Последний месяц только ленивый не слышал о том, что певица Марина Хлебникова сильно изменилась и у нее возникли проблемы с алкоголем, хотя она и утверждает обратное.В окружении звезды говорят, что артистка похудела до 41 килограмма и постарела, ей необходима помощь специалистов. Меж тем сама знаменитость решила рассказать о своих страхах.

Марина Хлебникова стала участницей проект Михаила Комлева "Страхи". Артистка поделилась видео с этого проекта. "У каждого свой страх. Мой страх - это моя семья. Я больше всего боюсь за свою дочку", - начала свой монолог артистка.

Хлебникова родила наследницу в 1999 году. Казалось бы, 20-летняя девушка вполне взрослая и может жить одна. Однако певица так не считает. "Она у меня одна. И вы знаете, стоит мне уехать, как с ней что то случается. То потоп, то нужно бровь зашить. Вечно какая-то коллизия приключается", - поделилась исполнительница хита "Чашка кофею".

marina_hlebnikova_official Могу поделиться с вами видео...

Она очень боится, что с наследницей что-то случится. "И, наверное, лучший способ справиться со своим страхом, - это приехать и быть рядом с ней, чтобы успокоить, утешить, - уверена 53-летняя артистка.

В конце своего монолога она посоветовала всем бороться со своими страхами. "Хуже смерти только смерть. Сами все это вы знаете. Поэтому, дорогие друзья, боритесь, живите. И во что бы то ни стало боритесь за себя. Это самое важное", - резюмировала Хлебникова.

Напомним, о проблемах с алкоголем у Марины Хлебниковой первым сообщил певец Шура. Певцу стало страшно за жизнь коллеги. Он заявил, что Марину Хлебникову надо спасать. "Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу... Алкашка, я думаю", - поведал в YouTube-шоу Насти Ивлеевой певец.

Меж тем саму Марину Хлебникову заявления Шуры привели в полное недоумение. "Это бредятина!.. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба!", - заявила звезда 90-х. Артистка рассказала, что что сейчас действительно не в лучшей форме. Она до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Певица выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела до 41 килограмм при росте в 160 сантиметров. "Пишут, что Хлебникова сделала пластику или что у меня лицо пьющего человека. Никто же не знает, что я похудела на восемь килограммов после того, как Антона не стало. Я переживала и до сих пор не восстановилась. Мне его очень не хватает. Чем мы старше становимся, тем тяжелее переживаем потерю", - заключила звезда.