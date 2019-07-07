2019-07-07T01:45:22+03:00
Звезды

"Хуже смерти только смерть": Хлебникова сделала признание

Певица откровенно рассказала о своих страхах
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Марина Хлебникова решила рассказать о своих страхахМарина Хлебникова решила рассказать о своих страхахФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Последний месяц только ленивый не слышал о том, что певица Марина Хлебникова сильно изменилась и у нее возникли проблемы с алкоголем, хотя она и утверждает обратное.В окружении звезды говорят, что артистка похудела до 41 килограмма и постарела, ей необходима помощь специалистов. Меж тем сама знаменитость решила рассказать о своих страхах.

Марина Хлебникова стала участницей проект Михаила Комлева "Страхи". Артистка поделилась видео с этого проекта. "У каждого свой страх. Мой страх - это моя семья. Я больше всего боюсь за свою дочку", - начала свой монолог артистка.

Хлебникова родила наследницу в 1999 году. Казалось бы, 20-летняя девушка вполне взрослая и может жить одна. Однако певица так не считает. "Она у меня одна. И вы знаете, стоит мне уехать, как с ней что то случается. То потоп, то нужно бровь зашить. Вечно какая-то коллизия приключается", - поделилась исполнительница хита "Чашка кофею".

marina_hlebnikova_officialmarina_hlebnikova_official
Могу поделиться с вами видео...
117 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Она очень боится, что с наследницей что-то случится. "И, наверное, лучший способ справиться со своим страхом, - это приехать и быть рядом с ней, чтобы успокоить, утешить, - уверена 53-летняя артистка.

В конце своего монолога она посоветовала всем бороться со своими страхами. "Хуже смерти только смерть. Сами все это вы знаете. Поэтому, дорогие друзья, боритесь, живите. И во что бы то ни стало боритесь за себя. Это самое важное", - резюмировала Хлебникова.

Напомним, о проблемах с алкоголем у Марины Хлебниковой первым сообщил певец Шура. Певцу стало страшно за жизнь коллеги. Он заявил, что Марину Хлебникову надо спасать. "Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу... Алкашка, я думаю", - поведал в YouTube-шоу Насти Ивлеевой певец.

Меж тем саму Марину Хлебникову заявления Шуры привели в полное недоумение. "Это бредятина!.. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба!", - заявила звезда 90-х. Артистка рассказала, что что сейчас действительно не в лучшей форме. Она до сих пор не может оправиться от смерти первого мужа Антона Логинова. Мужчины не стало в октябре 2018 года. Певица выхаживала его после инсульта. Горе настолько подкосило Хлебникову, что за несколько месяцев она похудела до 41 килограмм при росте в 160 сантиметров. "Пишут, что Хлебникова сделала пластику или что у меня лицо пьющего человека. Никто же не знает, что я похудела на восемь килограммов после того, как Антона не стало. Я переживала и до сих пор не восстановилась. Мне его очень не хватает. Чем мы старше становимся, тем тяжелее переживаем потерю", - заключила звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В ресторане в Ростове-на-Дону рванул баллон с фреоном, пострадали два человека
В итальянский порт вопреки запрету властей вошло судно с мигрантами
Российские СМИ в Лондоне не пустили на конференцию по свободе прессы
Российское посольство в США выясняет, нет ли россиян среди пострадавших при взрыве во Флориде
В Лондоне в результате ЧП четыре человека получили ножевые ранения
Для арестованных в Ливии россиян ищут адвоката
Задержанные в аэропорту Мексики россияне будут высланы из страны вечером 6 июля
В МИД России ответили на критику США по поводу запрета полетов в Грузию
Москалькова взяла под контроль ситуацию с жестко избитой девочкой в Игнушетии
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в торговом центре Флориды
На Украину доставлена первая партия нефти из США
В Мексике задержаны семеро россиян
Взрыв газа произошел в торговом центре во Флориде
Грузия надеется, что Россия не введте торговое эмбарго
В Подмосковье в ДТП погиб ребенок, еще четыре человека пострадали
Первый тайм матча Зенит - Локомотив едва не выиграли москвичи: на гол Смолова ответил ударом Азмун
В Польше погибли три человека при взрыве газа в жилом доме
Мэй и Трамп поговорили об Иране, Сирии и КНДР
"Пари Сен-Жермен" подписал контракт с Булкой
Пушков оценил планы Зеленского обсудить с Трампом «Северный поток-2»
Умер режиссер-документалист Владимир Двинский
Европейский авиационный регулятор нашел новую проблему в Boeing 737 MAX
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и усиление ветра
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Детский омбудсмен подтвердила возможность сохранить правую кисть избитой в Ингушетии девочки
Предпочла лошадей: Елизавета II не будет присутствовать на крещении сына принца Гарри и Меган Маркл