"Мое время подходит к концу": Брэд Питт шокировал признанием
Брэд Питт выступил с заявлением. Актер намерен вскоре оставить актерскую профессию. Это заявление потрясло и огорчило его поклонников. Однако сам 55-летний артист, похоже, не собирается менять свое решение.
Известный американский актер решил, что его время красоваться перед камерой уже прошло. Брэд Питт отметил, что кино - это дело молодых и пора бы уже дать и им дорогу.
"Мое время подходит к концу, я уже начинаю чувствовать себя динозавром. И, возможно, на моем пути мне предстоит встретиться с кометой", - рассказала звезда в своем недавнем интервью австралийскому журналу GQ.
Он отметил, что больше не хочет постоянно быть главным парнем в объективе оператора. "Я буду уходить постепенно. Сниматься все меньше и меньше… Я намерен сосредоточиться на работе по ту сторону камеры, то есть в качестве режиссера и продюсера", - пообещала знаменитость.
Ко всему этому Питт в последнее время увлекся скульптурой и способен провести в художественной мастерской весь день. Как бы то ни было, его заявление стало настоящим шоком для его фанатов. Ведь как раз в этом году на экраны выходит новый фильм Квентина Тарантино с участием Питта "Однажды в Голливуде". Критики расхвалили игру актера. Премьера фильма, как известно, уже состоялась на Каннском кинофестивале.
Впрочем, как подозревают обыватели, на решение Брэда уйти из кино повлиял, скорее всего, вовсе не его возраст. Дело в том, что Питт никак не завершит "дележку" детей со своей бывшей женой Анджелиной Джоли из-за плотного графика. У Брэда банально не хватает времени на детей, поэтому он хочет уйти на "пенсию", чтобы видеть их чаще.
Не исключено также, что судебные тяжбы с бывшей и ее истерики вымотали артиста. Говорят, он до сих пор не может прийти в себя после обвинений в рукоприкладстве по отношению к детям, которыми его забросала Джоли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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