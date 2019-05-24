Брэд Питт светится от счастья после примирения с Анджелиной Джоли

Брэд Питт, кажется, смог простить свою бывшую жену Анджелину Джоли и уладить с ней все разногласия касательно воспитания детей. В окружении Питта отмечают, что сейчас актер стал больше улыбаться, да и вообще заметно преобразился.

В настоящее время Брэд Питт находится на Каннском кинофестивале, где с удовольствием раздает автографы и интервью. Он снялся в новом фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" вместе с Леонардо ДиКаприо. Брэд и Лео отлично сработались и охотно делятся впечатлениями на Каннском кинофестивале.

"Мы здорово посмеялись на съемках. Какое же облегчение знать, что на противоположной стороне стола сидит лучший из лучших и играет вместе с тобой. У нас одинаковые ориентиры, наш профессиональный путь начался примерно в одно и то же время. Есть, что вспомнить, над чем посмеяться", - поделился эмоциями 55-летний Питт.

Брэд Питт с супругой Анджелиной Джоли, 2007 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

gucci_photo Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо

Представитель актера в интервью Gossip Cop заявил, что Брэд Питт абсолютно счастлив. "Он выглядит счастливым и здоровым на красной дорожке в Каннском фильме", - заверил пресс-секретарь.

Он не уточнил, связано ли хорошее настроение актера с последними событиями касательно его личной жизни . Дело в том, что издание Entertainment Tonight сообщило о том, что бывшие супруги Анджелина Джоли и Бред Питт помирились после развода. И хоть речи о воссоединении не идет, инсайдер заверил, что Джоли и Питт возобновили нормальные отношения, чтобы иметь возможность решать вопросы по воспитанию шестерых детей. "Оба поняли, что нужно двигаться дальше. Больше никакой драмы. Вся пыль осела", - заявил один из собеседников таблоида.

Источник добавил, что актеры всегда были сосредоточены на том, что лучше для их детей - 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 15-летней Захары, 14-летней Шайло, 10-летнего Нокса и 10-летней Вивьен. Питт видется с наследниками несколько раз в неделю.

"Теперь дети проводят время с обоими родителями. Все счастливы, - добавил инсайдер. - Брэд и Анджелина сейчас находятся в состоянии, когда они могут спокойно обсуждать планы своих детей".

Как писал сайт kp.ru, Питт будет давать Энджи по 16 млн долларов в год на содержание детей до их совершеннолетия. В эту сумму входит обслуживание двух пентхаусов, одной усадьбы и большой виллы, покупки для детей, их образование, а также оплата четырех нянь, которые присматривают за младшими наследниками. Джоли, в свою очередь, обязуется предоставлять все необходимые чеки и данные по платежам.