2019-06-07T17:56:41+03:00
Звезды

Брэд Питт выбивал развод у Анджелины Джоли

Актеру пришлось пойти на жесткие меры, чтобы обрести свободу
Ольга ЛИБГАРДТ
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Брэд Питт с боем получал развод у Анджелины ДжолиБрэд Питт с боем получал развод у Анджелины ДжолиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Брэду Питту пришлось прибегнуть к жестким мерам, чтобы получить развод у Анджелины Джоли. Не секрет, что актриса намеренно тормозила бракоразводный процесс, что в корне не устраивало ее благоверного.

Брэд Питт с боем получал развод у Анджелины Джоли. Он ей поставил ультиматум, после того, как она долгое время динамила его в этом вопросе. "Либо она дает развод в течение трех лет, либо ее ждет огромный штраф, если она и дальше будет чинить препятствия в бракоразводном процессе. Он дал инструкции своим адвокатам по этому поводу", - рассказал осведомленный источник.

После этого правозащитники связались с Джоли. К тому времени она месяц за месяцем откладывала подписание бумаг. "Брэд долго терпел, но ее постоянные выходки довели его до предела. Он заявил, что сыт по горло капризами бывшей, которая постоянно выдвигала все новые и новые условия, затягивая развод", - цитирует инсайдера The Sun.

В результате судья встал на сторону 55-летнего актера в этом вопросе. Он объявил, что пара является официально неженатой. Меж тем, сам бракоразводный процесс еще не закончен.

Как писал сайт kp.ru, брак актеров официально расторгнут 12 апреля. Суд вынес решение после того, как Анджелина Джоли и Брэд Питт подали заявление о восстановлении своего "холостяцкого" статуса. Суд без промедления удовлетворил это желание. Теперь уже бывшим супругам предстоит урегулировать вопросы опеки и раздел имущества. Судья пролонгировал рассмотрение их дела до 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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