Из-за комплекса плохой матери Аджелина Джоли разрешает детям пить алкоголь и есть фастфуд

Анджелина Джоли дает алкоголь своим детям, заявила няня звездных наследников. Помимо прочего женщина сообщила о то, что после ухода Брэда Питта ситуация с отпрысками сильно ухудшилась.

Не секрет, что Анджелина Джоли допускает немало вольностей в воспитании своих шестерых детей. Дочки актрисы больше похожи на мальчиков и пропускают школу. А месяц назад и вовсе поползли слухи, что 13-летняя Шайло Джоли-Питт с позволения матери начала пить гормоны и готовиться к смене пола. По некоторым данным теперь и 10-летняя Вивьен, подражая старшей сестре, собралась последовать ее примеру.

Но то, что поведала бывшая гувернантка звездного семейства, по-настоящему шокирует. Женщина жила в семье, когда Анджелина Джоли разводилась с Брэдом Питтом. По словам няни, наследники актеров ведут себя как "дикари", а Джоли во всем им потакает, считая, что это делает ее идеальной матерью. "Анджелина думает, что она классная мама, относящаяся к своим детям как к взрослым. Но дело в том, что дети должны знать границы. Она ломает больше, чем делает добро", - цитирует няню издание "ОК".

Раньше на детей положительно влиял Брэд Питт, но после его ухода ситуация сильно ухудшилась. Звездные отпрыски не соблюдают режим дня, постоянно едят фастфуд и постоянно болтаются на улице вместо того, чтобы заниматься учебой и делами.

Анджелина Джоли с детьми Шайло, Захарой, Вивьен и Ноксом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме того, няня призналась, что видела, как старшие дети Джоли и Питта принимают алкоголь. По ее словам, мужчина, не так давно завязавший с выпивкой, всегда приходил в ярость, когда узнавал, что его приемные сыновья балуются вином. Мол, Мэддоксу и вовсе разрешали пить вино, когда ему было восемь лет. Якобы Энджи не видела ничего предосудительного в том, чтобы отпрыски выпивали. Иногда она сама составляла им компанию.

Также женщина поведала, что у всех дочерей и сыновей Джоли, за исключением Захары, непростой характер. Особенно трудно поладить со старшим - 17-летним Мэддоксом, который страдает резкими перепадами настроения и к тому же чрезвычайно упрям. Пакс и Шайло совершенно не слушаются Анджелину. А близнецы Вивьен и Нокс целыми днями играют в компьютерные игры или рисуют прямо на стенах огромного особняка.

По мнению няни, дети испытывают нервное истощение после развода родителей. Сама Джоли не решается проявить по отношению к наследникам строгость, поскольку терзает себя комплексом вины.