Помощника полпреда арестовали в Лефортовском суде

ФСБ задержала помощника полпреда президента РФ в УрФО Александра Воробьева по обвинению в госизмене.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 г. в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Проводятся следственные действия", - это короткое сообщение ведомство распространило еще утром.

В службе, сославшись на гриф "секретно", отказались сообщать подробности задержания.

Только в Лефортовском суде стало известно, что ФСБ просит арестовать помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

В суд полпреда доставили в зеленой балаклаве, которая скрывала его лицо. Журналистов в зал послушать обвинение не пустили, а пригласили только на результативную часть.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - сказал судья.

Из обрывков фраз судьи стало известно, что полпред попался сотрудников ФСБ России с поличным: имел при себе какую-то скрытую записывающую аппаратуру, а еще польский паспорт.

О новоиспеченном гражданине Польши известно немного. Александр Воробьев родился в 1980 году, в 2004 году окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "правоведение", до 2005 года работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, а с 2017 года занимал должность федерального инспектора по республике Карелия. С января 2018 года работал в должности помощника полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Когда же поляки могли завербовать Воробьева?

На сайте правительства Калининградской области осталась информация о том, что будущий чиновник в рамках международного проекта по конкурсу получил грант на обучение в «National School of Public Administration» в Варшаве. Эта школа с 1990 года занимается подготовкой государственных служащих для органов власти Польши.

Напомним, статья Уголовного кодекса России «Госизмена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержанный за госизмену калининградец Александр Воробьев обучался по гранту в Варшаве

ФСБ задержала помощника полпреда президента в Уральской федеральном округе, уроженца Калининградской области Александра Воробьева по подозрению в госизмене (подробности)