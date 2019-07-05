2019-07-05T17:57:45+03:00
Происшествия

Помощника полпреда арестовали в Лефортовском суде

Дело засекретили: журналистов пригласили послушать только результативную часть
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев арестован на два месяца по делу о госизмене. Фото Владимир Гердо/ТАСС + uralfo.gov.ruПомощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев арестован на два месяца по делу о госизмене. Фото Владимир Гердо/ТАСС + uralfo.gov.ru
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ФСБ задержала помощника полпреда президента РФ в УрФО Александра Воробьева по обвинению в госизмене.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 г. в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. Проводятся следственные действия", - это короткое сообщение ведомство распространило еще утром.

В службе, сославшись на гриф "секретно", отказались сообщать подробности задержания.

Только в Лефортовском суде стало известно, что ФСБ просит арестовать помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

В суд полпреда доставили в зеленой балаклаве, которая скрывала его лицо. Журналистов в зал послушать обвинение не пустили, а пригласили только на результативную часть.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 сентября", - сказал судья.

Из обрывков фраз судьи стало известно, что полпред попался сотрудников ФСБ России с поличным: имел при себе какую-то скрытую записывающую аппаратуру, а еще польский паспорт.

О новоиспеченном гражданине Польши известно немного. Александр Воробьев родился в 1980 году, в 2004 году окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "правоведение", до 2005 года работал в Управлении Федеральной регистрационной службы по Калининградской области, а с 2017 года занимал должность федерального инспектора по республике Карелия. С января 2018 года работал в должности помощника полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.

Когда же поляки могли завербовать Воробьева?

На сайте правительства Калининградской области осталась информация о том, что будущий чиновник в рамках международного проекта по конкурсу получил грант на обучение в «National School of Public Administration» в Варшаве. Эта школа с 1990 года занимается подготовкой государственных служащих для органов власти Польши.

Напомним, статья Уголовного кодекса России «Госизмена» предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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