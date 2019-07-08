2019-07-08T13:19:20+03:00
Политика

Дмитрий Песков - о словах ведущего «Рустави-2»: Это большой позор для грузин

В Кремле прокомментировали выходку грузинского журналиста
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков.Пресс-секретарь президента РФ Владимир Песков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков осудил выходку грузинского журналиста, оскорбившего в прямом эфире президента России.

- Что касается конкретно оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем, - сказал Песков. - Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Конечно, то, что произошло, - это большой позор для грузин.

В Кремле считают, что это следствие русофобской атмосферы, которая сейчас царит в Грузии.

- Мы с вами вместе наблюдаем в последние дни все новые и новые обострения русофобских припадков, - сказал Песков. - Все это - не что иное, как последствия нежелания или неготовности государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков с самого начала.

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В воскресенье 7 июля вечером на телеканале «Рустави 2» вышла итоговая, еженедельная программа. В самом ее начале телеведущий Георгий Габуния, обращаясь на русском, в крайне грубой форме передал «привет» президенту России Владимиру Путину. Заявил, что «его рабам» нечего делать на их красивой земле (подробности)

"Рустави 2" приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина, прозвучавших в эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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