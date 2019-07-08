Записки киевлянки: Как быстро Зеленский превратился в «маленького Порошенко»

Лето вообще всегда почему- то быстрое и ненадежное. Как правило, летние планы не сбываются: планируешь одно, а выходит совсем другое. Вот, к примеру, одна моя соседка по дому неожиданно сломала ногу, когда гуляла с собакой и теперь ходит с костылем. Каждый день мы встречаемся на прогулках , и та мне призналась: уже пожалела, что голосовала за Зеленского и тот ее разочаровал, потому что Порошенко до сих пор на свободе, а не тюрьме как было обещано. А еще из -за деревьев, на аллее за огромными, столетними дубами, нет-нет, да вынырнут тени умерших жильцов нашего дома. Сегодня мне показалось, что идет академик Георгий Борисович, и будь он жив, то сейчас язвительно высмеивал нового президента и нервничал бы по этому поводу. Вчера знакомый рассказывал мне по телефону, как ходит на митинги за Порошенко, хотя в свое время был против Майдана. А теперь вынужденно гуляет по Киеву то с красным шариком, то с синим флажком от « Оппоблока» . За пять лет мужчина обеднел и готов ходить куда угодно, где хоть немного заплатят.

На днях пришлось пойти покупать билет на поезд, а кассы предварительной продажи билетов на бульваре Шевченко типа заминировали. Вокзал, что неподалеку от касс, как выяснилось чуть позже - тоже «заминировали». С людьми началась настоящая истерика. Иностранцы с чемоданами в панике, с выпученными глазами лопотали на английском и не знали куда податься. Бабки невозмутимо торговали малиной и черной смородиной прямо на асфальте, а бомжи привычно бухали, шустрили и карманники. Таксисты наваривались «на особо нервных», взвинтив цены за проезд. Очереди в кассы мгновенно рассосались, а кассирши, выйдя на улицу, нервно посмеивались и курили тонкие сигаретки, искусственно делая вид, что ничего особенного не происходит. Да и правда, пора привыкнуть за пять лет и не к такому.

Наблюдала как на псеводозаминированном вокзале - стало многим пассажирам плохо: люди пили таблетки, плакали и с чемоданами, тележками детьми, баулами бежали на улицу.

Вокзал, правда и без того грязный, неухоженный "разминировали" через полчаса. Очень хочется понять - кому и зачем это нужно

- Так это по заданию русских и ФСБ все делается, чтоб дестабилизировать обстановку и полностью взять нас под контроль перед выборами, чтоб опять тут Россия была,- выдвигается здесь основной версией. Говорить не о чем.

Зеленский - как "маленький Порошенко"

По всему городу молодые люди, агитаторы от партии Зеленского предлагают поучаствовать во флешмобе зарегистрироваться в соцсетях за кандидатов от партии "Слуга народа" а за это получить футболку и кепку с логотипом партии в подарок.

- Только футболку и кепку? И все?- поинтересовалась у молодежи. Довольно нахального вида девушка ответила мгновенно.

- А вам мало? Что еще надо ? На лето самое то.

Вьетнамки еще было бы неплохо и купальник с плавками. Но ничего даже я и сообразить не успела в ответ. От партии «Голос» (Вакарчука) агитаторы буквально набрасываются и сбивают с ног. Некоторым дарят диски с записями «Океана Эльзы», а календарики на 2020 год с Юлией Тимошенко носятся по ветру, как увядшие осенние листья.

Надо мной, этажом выше, живет одинокая женщина 64 -х лет. Ира несколько раз заливала мою кухню, после чего потолок вздувался и теперь пошел огромной трещиной. Сейчас эта трещина присохла и стала выглядеть даже нормально. Иру я журила когда- то, а теперь жалею об этом. У женщины развилась болезнь Паркинсона. Сегодня Ира сказала, что весь смысл победы над болезнью (очевидно не над всеми) в выдержке и дисциплине. Вообще победа, она только и может быть при наличии выдержки и дисциплины. Телевизор Ира не смотрит уже пять лет, политикой не интересуется, на выборы вообще не ходит лет десять, а то и больше. Может это и помогает ей выжить. Но если говорить образно, то Украина – страна заболевшая, но без дисциплины и лечиться не хочет, а киевляне « заражены» политикой, как неизлечимым вирусом.

Если говорить о перфомансе Зеленского, то диву даешься, как ловко и стремительно ему удалось стать "маленьким Порошенко", что оказалось полной неожиданностью для многих. Внутри каждого президента Украины словно вставлен такой чип, который ему указывает как надо наказать "ненавистную" Россию , однако в итоге оказывается наказанным сам народ. И про русский язык уже Владимир Зеленский не говорит ни слова, и про мир-табу, а про бедность и нищету и подавно. Искусно разыгранная манипуляция сознанием наивных людей успешно сработала на президентских выборах 2019 – ого года.

Владимир Зеленский в помещении зала заседаний Верховной рады.Фото: REUTERS

А дадут ли нам хотя бы поговорить?

Возле нашего дома есть небольшой ларечек, где можно купить хлеб, воду, сигареты. Сидит в этой будочке приятная женщина, продавщица Алла 50-ти лет и сегодня, когда я зашла купить хлеба, меня возьми и спроси:

«Это правда, что теперь «знов»( снова) на пенсию можно в 55?»

Отвечаю, что не знаю, мол, пока не выясняла.

- А у меня стажа не хватает. , - жалуется продавщица. - По закону теперь надо 35 лет, а у меня если хоть бы 20- ть набралось, а то и этого не будет. Я на хозяевов робыла (работала, - лексика сохранена, прим авт.), потом десять лет Россию штурмовала, на квартиру в Киеве зарабатывала на Черкизовском и в наймичках (прислугах, - прим авт.) Мы с подругами шесть человек «однушку» снимали, а график походов в душ висел на двери . Кровати двухэтажные эти жесткие, подростковые никогда не забуду. До сих пор в дрожь бросает от прежней тяжелой, московской жизни.

- Заработали на квартиру то?

- Да, купила для дочери в Киеве. Хорошую современную, однокомнатную, а сама из села приезжаю на работу» сутки- трое.

- И сейчас бы поехали еще штурмовать «Россию?- спросила Аллу.

- Нет силы уже не те. Тяжелая эта Москва, но люди - там нормальные. Я даже иногда в театр ходила. А сейчас война какая- то непонятная, - вздохнула грустью женщина.

«Война в Украине» непонятная» разворотила и разломала судьбы миллионов людей и конца той не видать. «Штурмовать Россию» и «брать Кремль» теперь хотят украинские политики от «партии войны», националисты , а простые граждане просто бегут отсюда, спасая свои семьи. Вот таких судеб как у Аллы тысячи и тысячи здесь, а как идти на новое сближение обеим странам – никто не знает.

Однако два телевизионных канала российский и украинский 12- ого июля - впервые за пять лет - решили провести совместный телемост «Давайте поговорим» , на что тут же последовала реакция националистов. Президенту Зеленскому даже стали угрожать, поставив ультиматум - запретить телемост и телеканал уже отказался от проведения телемоста. Но дорога войны- это всегда дорога долгая, долгая и ведет в никуда. Невольно подумалось: вот и мой внук подрастет (ему четыре года), а его в ВСУ заберут. С Россией воевать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело за «измену» из-за предстоящего телемоста с Россией

Истерика и страх по поводу анонсированного на пятницу телемоста между телеканалами «Россия 1» в Москве и News One в Киеве продолжает нарастать в геометрической прогрессии. Хотя телеканал уже сообщил об отмене теледиалога из-за «прямых угроз физической расправы» в адрес журналистов и руководства каналов, разбушевавшиеся власти и политики Незалежной и не думают успокаиваться (подробности)