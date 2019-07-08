"Ничего себе!": 45-летняя Юлия Высоцкая появилась без белья

Юлия Высоцкая в свои 45 лет не перестает удивлять поклонников молодостью, красотой и подтянутой фигурой. Актриса успевает не только играть в театре и сниматься в кино, но и вести свой канал, где рассказывает о путешествиях, а также хвастается кулинарными шедеврами.

Успевает Юлия Высоцкая и общаться с поклонниками. На этот раз супруга Андрея Кончаловского разместила в своем блоге пикантное фото. Артистка предстала в расстегнутом пиджаке, по которым нет нижнего белья. Юлия демонстрируя стройную фигуру. "Съемка была веселой, легкой, стремительной!", - подписала Высоцкая фото.

juliavysotskayaofficial Хорошее начало недели...

Стоит отметить, что актриса редко публикует подобные кадры. В ее блоге даже фото в купальнике - большая редкость. Обычно актриса надевает романтичные платья.

Поклонники в комментариях бурно отреагировали на смелый лук своей любимицы и засыпали ее комплиментами. "Ничего себе!", "Юлия всегда и везде и в любом образе выглядит на все сто!", "Очень красивая!", "Шикарно!" "Роскошная женщина", "Ну как можно так много и вкусно готовить и оставаться такой стройной?!", "Все, опять взорвали вселенную", "Красота спасет мир", "Смело!", - льют елей подписчики.

Кстати, ранее Юлия Высоцкая делилась секретами своей идеальной фигуры. "Я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда «впадаю» в йогу, занимаюсь скандинавской ходьбой… Единственное правило для меня - двигаться", - признавалась телеведущая.