2019-06-11T13:08:44+03:00
Звезды

45-летняя Юлия Высоцкая в крошечном бикини взорвала Инстаграм

Актриса продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса достаточно давно показывает записи с тренировок, а также призывает фанатов вести активный и здоровый образ жизниАктриса достаточно давно показывает записи с тренировок, а также призывает фанатов вести активный и здоровый образ жизниФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Юлия Высоцкая крайне редко радует поклонников своими фотографиями, предпочитая рассказывать поклонникам о своей работе, а не о личной жизни. Любое появление снимков актрисы в ее блоге вызывает бурю эмоций у подписчиков. Но на этот раз 45-летняя супруга 81-летнего режиссера Андрея Кончаловского буквально взорвала Инстаграм, разместив фото в бикини.

"Хорошее начало недели", - гласит подпись к снимку. На фото Юлия Высоцкая стоит на берегу Атлантического океана. Она предстала перед публикой в бикини, продемонстрировав подтянутую фигуру.

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Юлия Высоцкая похвасталась фигурой в бикини
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Жена знаменитого режиссера приняла эффектную позу. Она выбрала бикини бандо с фигурным вырезом на трусиках. Юлия продемонстрировала ровный загар. У артистки плоский живот и стройные ноги. В комментарии к посту Высоцкая указала хештеги "бег" и "велосипед".

Поклонники, само собой, пришли в восторг от фотографии и в очередной раз были поражены тем, как прекрасно выглядит Высоцкая. Знаменитость в 45 лет сравнили с молодой девушкой.

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Привет, редиски!
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"Фигура просто восторг, так держать", "Какая вы молодец. Все успеваете, на вас только можно равняться", "Ну как можно готовить и оставаться такой стройняшкой? В чем секрет?", "Суперженщина, а фигура на зависть всем!", "Как стебелек", "Такая стройная!", "Афродита", "Восторг и вдохновение!", "Вот это женщина! Пример для подражания", "Какая шикарная фигура", - пишут в комментариях восторженные поклонники.

Актриса достаточно давно показывает записи с тренировок, а также призывает фанатов вести активный и здоровый образ жизни. Юлия Высоцкая неоднократно сознавалась, что строгие диеты делают из нее "сварливую старуху", тогда как бег, напротив, заряжает энергией. "Я бегаю, плаваю, занимаюсь пилатесом, иногда "впадаю" в йогу. Когда много работаю, занимаюсь скандинавской ходьбой… Единственное правило для меня - двигаться, по мере сил, но делать это каждый день", - рассказала телеведущая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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