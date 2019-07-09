2019-07-09T01:16:37+03:00
Звезды

41-летнюю Любовь Толкалину подвел смелый разрез на платье

Актриса в очередной раз подразнила поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Любовь ТолкалинаЛюбовь ТолкалинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис. Она не только радует поклонников своими театральными работами и ролями в кино, но и удивляет общественность, выкладывая в Сети откровенные снимки.

Находясь на гастролях, Любовь Толкалина по традиции демонстрирует свои подписчикам нечто особенное. Звезде отечественного кинематографа есть что показать. Публика не раз восхищалась роскошной фигурой актрисы, особо отмечая ее бесконечно длинные ноги, осиную талию и пышный бюст.

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Любовь Толкалина по праву считается одной из самых красивых актрис
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Ну а теперь она решила сразить всех наповал. Толкалина приехала на гастроли в курортный поселок Нида на Куршской косе в Литве. Захотев оставить память об этом райском уголке, 41-летняя знаменитость решила сделать фото.

Для эффектного снимка Любовь выбрала длинное шелковое платье в пол цвета пыльной розы. Артистка не стала надевать под струящийся наряд нижнее белье. Помимо глубокого декольте платье было еще и с умопомрачительным разрезом до талии. Он-то и подвел актрису.

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Продолжая линию руки...
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Когда Толкалина стала позировать фотографу, стоя на цыпочках, ветер распахнул подол ее шикарного наряда и оголил не только бедро звезды, продемонстрировав таким образом публике полное отсутствие трусиков на актрисе. Звезде кино пришлось на фото даже ставить сердечко, чтобы ее не забанили в Инстаграме.

Напомним, Бывшая супруга Егора Кончаловского любит подразнить своих поклонников. Любовь Толкалина не раз заставляла публику говорить "ох!" и "ах!". Вот она сидит на камнях, о которые разбиваются морские волны, и задумчиво смотрит вдаль. При этом из одежды на Толкалиной только шорты. Или ныряет в морскую пучину, полностью обнаженной. В другой раз набрасывает на голое тело лишь шелковую тунику, а потом загорает в цветах без одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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