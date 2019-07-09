Грузинский турбизнес: Мы обижены на Тбилиси! Могли же подумать о нас и отложить митинги до осени

В Грузии взялись подсчитывать убытки. Крупные отельеры уже бьют тревогу, понимая, что впереди - только потери. Мелкие же пока еще, кажется, не осознали последствий. Некоторые даже по старой привычке лупят цены втридорога, надеясь на чудо. Или хапнуть напоследок? Между тем, 30% брони в отелях Грузии на июль уже слетело. Люди с ужасом ждут, что же будет в августе.

ЕВРОПЕЙЦЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВСЛЕД ЗА РУССКИМИ

Ничего не предвещало беды и Министерство туризма Грузии еще пару месяц назад потирало руки, предвкушая большой куш. И даже заявляло ожидаемые доходы отрасли в $4 миллиарда (в 2018 было $3,5 млрд.). Не все эти деньги привозили русские туристы, но наших в Грузию все же ездило большинство! По официальным данным - четверть (2,1 млн. из 8,5 млн. посетивших Грузию). И все шло хорошо, но тут грузинам показалось, что русский депутат Гаврилов сел не в то кресло. И понеслись антироссийские митинги. И ответ Москвы - остановка авиасообщения и продаж туров в Грузию. Тут бы друзьям-генацвале остановиться. Но нет — полыхнули матом в адрес Путина, его родителей и всех россиян на своем телеканале «Рустави 2». После этого взорвались уже те грузины, кто в принципе не собирался выходить на улицы. Итог — снова толпы митингующих. Стенка на стенку.

Дошло до того, что от поездок в Грузию стали отказываться и … осторожные европейцы! Хотя власти Грузии и бросились заманивать их рекламными роликами, в надежде заместить ими русских туристов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718902" frameborder="0"></iframe> Десятки людей пришли к зданию "Рустави 2" выразить недовольство словами ведущего.

И если наш бесстрашный курортник не едет в Грузию в основном из-за неудобства отмены прямых рейсов. То европейцы - из-за нежелания отдыхать посреди бунта. Что бы вместо дегустации шашлыка самим не попасть в политический костер.

НАДЕЖДА - ТОЛЬКО НА АЗИАТОВ И АРАБОВ

- Как только Москва ввела запрет на полеты в Грузию, так броней от русских постояльцев больше не поступало, - рассказал «КП» владелец хостела «Достоевский» в Тбилиси Александр Прцхалава. - Постоянные клиенты пишут, что не приедут не потому, что у нас тут в Грузии русским не безопасно, а потому что сложно добраться. На машине - 2 дня. На самолете через Ереван и Баку - дороже и дольше. Никто не хочет портить себе отпуск долгим переездом.

Александр рассказал, что русских клиентов у него было примерно 20%.

- Остальные - европейцы, азиаты. Есть корейцы, китайцы, индусы, пакистанцы, филиппинцы, арабы. Для них в Грузии отдыхать - дешево, вот и едут. Но в Тбилиси еще не так отток туристов чувствуется, как в Батуми. Все-таки сюда, в центральную Грузию, приезжают за экзотикой, за горами и винном. А на море ездят отдыхать в основном как раз русские. Филиппинцам-то или арабам зачем к нам за пляжами ехать — у них свои в сто раз лучше.

Пассажиры на территории международного аэропорта имени Шота Руставели в Тбилиси. Фото EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

В дорогих отелях международных сетей в отмене броней не сознаются, ссылаясь на конфиденциальность. Однако, это становится очевидно, стоит зайти на любой отельный агрегатор — цены во всех без исключения гостиницах премиум класса резко упали на 30, а кое где и 40%.

УКРАИНЦЫ ЕЗДИТЬ ПЕРЕСТАЛИ, НЕМЦЫ ТОЖЕ ИСПУГАЛИСЬ...

В Батуми ситуация самая печальная. Все знаменитые небоскребы-муравейники на набережной стоят пустые. Но, отчаянные грузины не теряют надежды заработать.

- Сколько стоят у вас апартаменты на двоих с 15 июля? - спрашиваю у менеджера самого крупного застройщика в Батуми «ОРБИ-групп».

- 200 лари ($70) на двоих.

- Подождите, а разве цены не падают сейчас из-за беспорядков в стране?

- Возможно, скоро упадут. Вы мне наберите завтра на личный мобильный, будет другая цена. Найду вам квартиру за 35 долларов.

Менеджер мне откровенно врет, видимо считая за наивную богачку, которой лень залезть в интернет и посмотреть — что происходит. Потому что уже давно расценки на апартаменты в Батуми не превышают $30. А сейчас, из-за оттока туристов, люди не могут сдать апартаменты и за $20, даже за $15, лишь бы окупить хоть что-то.

- Я слава Богу продал все свои четыре квартиры в Батуми еще весной и вышел из этого бизнеса, - рассказал «КП» частный инвестор Александр Лапшин из Москвы. - Еще в прошлом году было понятно, что на рынке недвижимости в Грузии спад. Строят бесконечно много. И предложения превысили спрос. Еще в 2015 студия в башне на берегу моря сдавалась все лето за $60 в сутки почти без простоев. В 2017-м уже за $45, а накануне лета 2019-го — цена упала до $25. А тут еще все эти безобразия, антироссийские митинги. Мне очень жаль тех, кто вложился в недвижимость в Грузии и вовремя не сбросил этот баласт. Им сейчас не позавидуешь.

Поводом к запрету авиаперелетов в Грузию стал всплеск русофобских выступлений на улицах Тбилиси. Фото ZURAB KURTSIKIDZE / EPA / TASS

Кстати, в дорогом батумском отеле Hillton мне по телефону тоже сходу объявили цену в $250 за ночь, хотя на сайте - в 2 раза дешевле.

- Эти все заявления про 30-40% оттока из отелей не про нас, простых владельцев квартир в Батуми, - пожаловалась «КП» Екатерина К. Из Армении - владелица квартир в городе, из которого Михаил Саакашвили лепил визитную карточку Грузии. - Лично у меня из 6 квартир в Батуми на сегодня пустыми стоят... ВСЕ! А должны были заехать русские отдыхающие. Как только отменили самолеты — слетели все брони на июль. Вот через 5 дней я жду группу из Белоруссии, они берут две квартиры. И все. Украина тоже перестала сюда летать — им европейские визы отменили и они теперь больше туда ездят, там дешевле и интересней. Что с нами дальше будет - не понятно...

Екатерина винит во всем грузинских политиков.

- Все эти митинги нас очень подкосили, - жалуется она. - Мы очень обижены на Тбилиси. Не дали нам заработать, могли ведь свои протесты и позже устроить, ближе к осени, не в разгар сезона. Отмена рейсов и скандальное заявление нашего товарища на «Рустави 2» сделали свое дело. Причем после этого мата брони стали отменять и европейцы! В первую очередь немцы — они добропорядочные и лучше дома все эти беспорядки пересидят. Поляки тоже не приедут ко мне, хотя собирались. На август еще пока какие-то брони остались, очень на них надеюсь, чтобы хотя бы коммуналку отбить. Мы покупали жилье в Батуми, думали у нас козырное место и перспективы. А оказалось... Черти что! Даже продавать теперь нет смысла и некому — брали-то такое жилье в основном русские.

«СКАЖИ, ВЛАСТЬ, КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ НАС СПАСАТЬ?»

Уже заговорили и официальные лица в Тбилиси. Глава Национального агенства туризма Грузии Мариям Квривишвили от лица всего народа спрашивает у правительства, как именно те собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России. Если так пойдет дальше и все пустить на самотек то, по ее подсчетам Грузия потеряет как минимум 1 миллион туристов и $710 миллионов прибыли (это примерно 5% ВВП страны). «Батуми и весь регион Аджария встали перед серьезным вызовами: отменено большое количество броней. В регионе Кахетия ситуация такая же; в Кутаиси тоже, к сожалению ... поступают требования сохранить рынок», - цитируют ее грузинские СМИ.

Еще более печальные цифры называет глава Ассоциации отельеров Грузии Шалва Алавердашвили. По его данным только 20% отдыхающих из России не отменили свои брони на отели в приморских городах Грузии. И 40% все же собираются, как и планировали, во «внутренние города» страны - Тбилиси, Кутаиси и другие. Он так же призывает власти Грузии срочно принять меры. Только вот что тут предпримешь, когда каждый день - новый политический сюрприз.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 200 000 билетов было продано до конца 2019 в Грузию российскими авиаперевозками. Но из-за необходимости возвращать деньги пассажирам и отменять назначенные рейсы они понесли убытки в 3 миллиарда рублей.

- 5 часов идет автобус от Еревана до Тбилиси (Есть еще варианты перелета через Баку или Минск. Но они дольше. И все, кто решился, не смотря ни на что, ехать неорганизованным порядком в Грузию, планируют добираться в основном через Армению). От Тбилиси до Батуми еще 4 часа поездом. Все это удорожает поездку примерно на 6000 рублей и день в пути, если считать дорогу в обе стороны.

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