Суд арестовал почти 9 миллиардов на счетах бывшего министра Абызова

Три года назад в квартире сводной сестры полковника МВД России Дмитрия Захарченко изъяли 340 миллионов рублей, 129 миллиона долларов и один миллион евро. Это около 8,5 миллиарда рублей. Магические цифры, которые трудно представить в купюрах обывателю. Но при этом, за последние два года изъятие подобных сумм стало делом обыденным.

Вот и у бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова Басманный суд столицы наложил арест на банковские счета, где оказалось 121,7 миллионов евро (порядка 8,7 миллиардов рублей).

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года господин Абызов, являясь владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной, как считают в Следственном комитете цене акции входящих в них же небольших компаний, а похищенные средства вывел за рубеж.

Своей вины Абызов не признает.

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