2019-07-10T15:17:23+03:00
Звезды

Дочь Винокура морила себя голодом ради карьеры и подорвала здоровье

Анастасия Винокур сделала откровенное признание
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Артист Владимир Винокур его дочь Анастасия.Артист Владимир Винокур его дочь Анастасия.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Анастасия Винокур служит в Большом театре много лет. 33-летнюю знаменитость часто спрашивают, стоит ли отдавать ребенка в балет. Дочь 71-летнего юмориста Владимира Винокура в этой связи сделала откровенное признание.

Анастасия Винокур предупредила своих подписчиков: то, о чем она сейчас напишет, мало кто говорит. "Обычно все молчат, а кто-то и не догадывается, что такая проблема в училищах существует и по сей день! Похудеть! Тогда я еще не понимала всей опасности своих действий для моего здоровья, которые потом дадут о себе знать!", - написала в блоге артистка.

Тем родителям, которые хотят отдать детей в балет, она советует оценивать наследственность. "Иногда можно судить по физическим и внешним данным родителей, наследственность не обманешь! Как и в моем случае, ростом не вышла, особо не в кого. С моими 163 мне всегда не хватает до определенных партий мечты! Плюс склонность к полноте и вечная борьба с лишним весом!", - признается звезда.

По ее словам, во время учебы в хореографическом училище "взвешивания при ежегодном медосмотре были адом". "Но если ты уже начал, то надо идти напролом и бороться до конца! В ход шли все методы, чтобы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163 мне надо было весить 43 кг, что с моими мышечными ногами было просто невозможно!", - сетует Анастасия.

nastyavinokurnastyavinokur
На основной сцене Большого театра надо соответствовать!
678 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Она никогда не забудет тот переломный момент в жизни, когда ради заветной роли решила изменить себя. "На первом курсе училища был прогон к концерту практики. Девочка, работавшая тогда уже в театре, не пришла станцевать «танец с барабаном» из балета «Баядерка». Меня просто в шутку выпихнули на сцену из-за кулисы. Я знала порядок и станцевала просто в кайф, получив партию на ближайшие три года.... Я отчетливо понимала, чтобы выходить в костюме в виде драной короткой юбки и только бра на основной сцене Большого театра, надо соответствовать!".

Винокур села на жесткую диету. Первые четыре килограмма ушли легко. "Потом были ежедневные выпаривание лишней жидкости в сауне и спортзале, обертывания в целлофан, резиновые штаны и пояса для занятий. Просто голодания, мочегонные, слабительные! Взвешивания по пять-шесть раз в день! Я знала до грамма, что я съела и выпила и сколько буду весить с утра!", - шокировала признанием Анастасия Винокур.

Всю еду, которую ей давала с собой мама, она выбрасывала. Но до заветных килограммов будущая балерина не дотягивала. "На тот момент я не могла говорить и двигаться, просто не было сил, но только первое время. Потом энергия появились от какой-то легкости и гордости, что я смогла! Я это сделала! Теперь меня, вечно блатную, начали считать человеком, так как у меня не торчали щеки из-за ушей. Теперь меня можно было уважать: если Винокур смогла, то и вы сможете! Таков был девиз педагогов и не только...", - вспоминает танцовщица.

Ей приходилось каждый день доказывать всем и самой себе, что она сможет стать артисткой балета: "Я держалась, потом срывалась на протяжении трех лет до выпуска, каждый день доказывая, что я могу сама что-то из себя представлять".

От этих слов своей любимицы подписчики пришли в ужас. Они похвалили Анастасию за искренность и целеустремленность, но резонно отметили, что нет ничего важнее здоровья и не нужно морить себя диетами даже ради достижения цели. При этом во время общения с поклонниками Винокур написала: "Я рада, что смогла через это пройти, преодолеть себя! Но Здоровье важнее, теперь я это точно понимаю! Я смогла справиться с этим сама и теперь вспоминаю, как страшный сон!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Путин проведет встречу с президентом Киргизии
Союз журналистов Украины назвал запугиванием вызов на допрос генпродюсера NewsOne
Ладью допетровской эпохи спасают в Вытегре
Ленобласть и Республика Крым будут совместно развивать агропром
Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристов
Чувашия: в детский сад с полутора лет!
Черноморский флот опроверг заход сторожевого корабля в зону проведения учений
Диетолог назвала важные факторы для похудения
«Выйдите, разбойник»: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания
«Не стоит беспокоиться»: Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа
В Москву приедет делегация оппозиционных депутатов из Грузии
Историк прокомментировал слова германского журналиста о сносе памятника погибшим на Курской дуге
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе
Украина заявила, что российский корабль зашел в зону учений «Си-Бриз»
Сергея Доренко оштрафовали через неделю после смерти
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба, не собираясь его продавать
После скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалог