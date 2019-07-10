Дочь Винокура морила себя голодом ради карьеры и подорвала здоровье

Анастасия Винокур служит в Большом театре много лет. 33-летнюю знаменитость часто спрашивают, стоит ли отдавать ребенка в балет. Дочь 71-летнего юмориста Владимира Винокура в этой связи сделала откровенное признание.

Анастасия Винокур предупредила своих подписчиков: то, о чем она сейчас напишет, мало кто говорит. "Обычно все молчат, а кто-то и не догадывается, что такая проблема в училищах существует и по сей день! Похудеть! Тогда я еще не понимала всей опасности своих действий для моего здоровья, которые потом дадут о себе знать!", - написала в блоге артистка.

Тем родителям, которые хотят отдать детей в балет, она советует оценивать наследственность. "Иногда можно судить по физическим и внешним данным родителей, наследственность не обманешь! Как и в моем случае, ростом не вышла, особо не в кого. С моими 163 мне всегда не хватает до определенных партий мечты! Плюс склонность к полноте и вечная борьба с лишним весом!", - признается звезда.

По ее словам, во время учебы в хореографическом училище "взвешивания при ежегодном медосмотре были адом". "Но если ты уже начал, то надо идти напролом и бороться до конца! В ход шли все методы, чтобы сравнять эту заветную разницу в 20, балетные параметры! При 163 мне надо было весить 43 кг, что с моими мышечными ногами было просто невозможно!", - сетует Анастасия.

nastyavinokur На основной сцене Большого театра надо соответствовать!

Она никогда не забудет тот переломный момент в жизни, когда ради заветной роли решила изменить себя. "На первом курсе училища был прогон к концерту практики. Девочка, работавшая тогда уже в театре, не пришла станцевать «танец с барабаном» из балета «Баядерка». Меня просто в шутку выпихнули на сцену из-за кулисы. Я знала порядок и станцевала просто в кайф, получив партию на ближайшие три года.... Я отчетливо понимала, чтобы выходить в костюме в виде драной короткой юбки и только бра на основной сцене Большого театра, надо соответствовать!".

Винокур села на жесткую диету. Первые четыре килограмма ушли легко. "Потом были ежедневные выпаривание лишней жидкости в сауне и спортзале, обертывания в целлофан, резиновые штаны и пояса для занятий. Просто голодания, мочегонные, слабительные! Взвешивания по пять-шесть раз в день! Я знала до грамма, что я съела и выпила и сколько буду весить с утра!", - шокировала признанием Анастасия Винокур.

Всю еду, которую ей давала с собой мама, она выбрасывала. Но до заветных килограммов будущая балерина не дотягивала. "На тот момент я не могла говорить и двигаться, просто не было сил, но только первое время. Потом энергия появились от какой-то легкости и гордости, что я смогла! Я это сделала! Теперь меня, вечно блатную, начали считать человеком, так как у меня не торчали щеки из-за ушей. Теперь меня можно было уважать: если Винокур смогла, то и вы сможете! Таков был девиз педагогов и не только...", - вспоминает танцовщица.

Ей приходилось каждый день доказывать всем и самой себе, что она сможет стать артисткой балета: "Я держалась, потом срывалась на протяжении трех лет до выпуска, каждый день доказывая, что я могу сама что-то из себя представлять".

От этих слов своей любимицы подписчики пришли в ужас. Они похвалили Анастасию за искренность и целеустремленность, но резонно отметили, что нет ничего важнее здоровья и не нужно морить себя диетами даже ради достижения цели. При этом во время общения с поклонниками Винокур написала: "Я рада, что смогла через это пройти, преодолеть себя! Но Здоровье важнее, теперь я это точно понимаю! Я смогла справиться с этим сама и теперь вспоминаю, как страшный сон!".