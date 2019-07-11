56-летняя Свиридова показала честное видео в смелом бикини

Алена Свиридова в бикини доказала, что и в 56 лет можно прекрасно выглядеть. Певица во время отдыха в Керчи встала на SUP-борд и восхитила публику шикарной фигурой.

Алена Свиридова - одна из немногих звезд, которая сохранила естественную красоту. Звезда давно разменяла шестой десяток, но остается стройной и подтянутой благодаря занятиям спортом. Она полна энергии и обожает активный образ жизни.

Свиридова довольно часто выкладывает честные фотографии и видео без какого-либо фотошопа. Несколько часов назад певица разместила в своем блоге очередное видео.

alenasviridova Алена Свиридова в бикини показала подтянутую фигуру

В ролике знаменитость в смелом бикини предстает перед публикой во всей красе и со всех сторон. Она отплывает от берега на SUP-борде - доске для плавания с веслом. В какой-то момент Свиридова прощается с Керчью и машет рукой. "Девушка с веслом", - лаконично подписала видео певица.

Поклонники оценили честное видео своей любимицы. По их общему мнению, артистка выглядит прекрасно, а главное - естественно и натурально. "Красотка", "Вы стройняшка", "Балдею с вас", "Талантливый человек талантлив во всем! Умничка!", "Невероятная красотка!", "И этой девушке 25? Не верю.18", "Девушка с веслом прекрасна", "Красивая и смелая. Фигура супер", "Такая девушка четкая. Молодец Вы, Алена!", - оставили они восторженные отзывы.

Кстати, певица перед каждым днем рождения демонстрирует поклонникам фото то в купальнике, то в нижнем белье, как бы доказывая, что она ни капли не стареет. В августе знаменитость отпразднует 57-летие. Алена Свиридова заявила, что не намерена в ближайшее время покидать сцену, невзирая на пенсионный возраст. Исполнительница даже в шутку отметила, что в идеале мечтает умереть на сцене, занимаясь любимой работой.