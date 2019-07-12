Лечили не от «Крота», а от похмелья: врач Алибасова указала, в чем прокололся продюсер

Между некогда близкими друзьями - продюсером Бари Алибасовым и доктором Марият Мухиной, несколько лет бывшей его личным врачом, теперь война. Алибасов наступает, Мухина пытается держать оборону, но силы неравны. За Бари - вся его многочисленная рать помощников и пиарщиков (которые, собственно, и настроили артиста против подруги), а ещё мощный телерупор. На днях в шоу «На самом деле» на Первом канале сын продюсера Бари Алибасов-младший вновь заявил, что Марият Мухина «пыталась пронести в квартиру отца преднизалон», а ещё раньше сам Алибасов уверял, что врач накачала его наркотой. Зачем, так никто и не знает - ну не верить же всерьёз в заявления, что Мухина, «звездный доктор», владелица нескольких клиник и человек далеко не бедный, пыталась прибрать к рукам квартиру музыканта.

- Я была единственным человеком, который искренне переживал за здоровье Бари, приезжал после слишком скорой выписки за ним ухаживать, - объясняет kp.ru Марият Мухина. - В то время как все его окружение косило бабло, таская полуживого Бари по телеканалам.

Мы поругались, когда я обнаружила, что его помощники не покупают преднизолон - гормональные уколы, которые Бари прописали в Склифе, чтобы не произошло сужения пищевода. Я орала на всю квартиру - что вы такое делаете, вы же его убьёте, я полицию вызову! Помощники Бари мои слова проигнорировали - и вот итог: его последняя эндоскопия показала сужение пищевода. Об этом я и предупреждала! Ладно сам Алибасов был не в себе после больницы, но те, кто творит это с ним - просто безответственные подонки, которые гробят человека!

По словам Мухиной, Бари как пациент ходил к ней много лет, лечился в клинике, у которой есть все необходимые лицензии.

- Во всех интервью он рассказывал о моих технологиях омоложения - посмотрите мой Инстаграм, там до сих пор есть эти записи, продолжает Мухина. - Я врач-невролог, иглорефлексотерапевт. Все мои документы об образовании есть в публичном доступе, даже диссертация. А он в телеэфире утверждает, что я не врач! Это ещё раз подчеркивает, что в тот момент Бари был в состоянии посттоксического психоза. И на программе «На самом деле» консилиум врачей, все - уважаемые люди, специалисты разного профиля, фактически подтвердили диагноз - токсическая энцефалопатия.

Семья Алибасовых обвиняет врача ещё и в том, что она тайно установила в квартире продюсера видеокамеры, чтобы впоследствии «слить» кадры телеканалам за солидный гонорар (на самом деле эти кадры публикуются сейчас впервые и предоставлены бесплатно).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719663" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов даёт разрешение Марият Мухиной на съёмку своего лечения.

- Алибасов-младший сам меня пригласил делать отцу уколы, сам вместе с Бари Каримовичем выдал разрешение на съемку у них дома, - эти слова Марият Мухина подтверждает видеозаписями. На них отчётливо видно: все участники в курсе, что сеанс иглоукалывания записывается (а сам Бари ласково говорит подруге: «Когда ты просишь съёмку, делай, что хочешь. Мы с тобой чуть не поженились, но враги встали поперёк хаты...»). - А адвоката моего, который якобы помогал «отжимать» квартиру, они сами просили помочь по одному личному вопросу (все подробности этой некрасивой истории - в ещё одном видео. - Ред.). Посмотрите записи, Бари сам просит моего юриста приехать. Поэтому все, в чем меня обвиняют - наглая ложь и порча моей деловой репутации!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719664" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов вызывает адвоката, чтобы подать иск в суд о защите чести и достоинства.

Но самое главное, на что обратила внимание Марият Мухина, это результаты анализов на психотропные вещества. Родня сделала их, чтобы доказать: Мухина травит их дорогого Бари. Но эти документы в итоге вышли боком самим инициаторам «расследования».

Результаты анализов Алибасова на психотропные вещества

- Хлорпротиксен, обнаруженный у Бари, используют при лечении алкогольного психоза. Откройте первую ссылку в яндексе: применяется при похмельном синдроме, вызванном алкоголизмом, - обращает внимание доктор Мухина. - Анализы сдали через четыре дня после выписки, а этот препарат выводится из организма до двух недель. То есть фактически Бари его принимал с первых дней отравления. Так что они же сами себя выдали - иначе с какой стати у Алибасова в крови появится хлорпротиксен?

Назначения, которые получил Бари Алибасов от врачей

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