Лопырева обозвала Бузову бездарностью и посоветовала Собчак прятать фигуру

Виктория Лопырева озвучила свое отношение к Ольге Бузовой и Ксении Собчак. Так, певицу она назвала трудолюбивой и пробивной бездарностью, чье имя слышно из всех щелей, а телеведущей посоветовала прятать фигуру.

"Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект", - заявила Викторя Лопырева.

buzova86 Я найду себе намного лучше...

Модель отметила, что певица имеет бешеную популярность лишь среди определенных слоев населения. "Это говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее - беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей", - цитирует Лопыреву "Спорт-Экспресс".

Также гламурная блондинка призналась, что не держит зла и не обижается на Ксению Собчак. Теледива во время своего шоу "Осторожно, Собчак" спросила у Федора Смолова, который состоял в отношениях с обладательницей титула "Мисс Россия - 2003": "Как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и фильм "Догвилль" и Виктория Лопырева".

"Обижаться на Собчак - это смешно. Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы. Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье", - отметила Виктория.

xenia_sobchak Собчак и Волочкова парятся в бане

В этой связи она дала Собчак совет: "Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится?".