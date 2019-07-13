2019-07-13T15:13:12+03:00
Звезды

Лопырева обозвала Бузову бездарностью и посоветовала Собчак прятать фигуру

Гламурная модель дала откровенное интервью
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория Лопырева озвучила свое отношение к Ольге Бузовой и Ксении Собчак.Виктория Лопырева озвучила свое отношение к Ольге Бузовой и Ксении Собчак.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Виктория Лопырева озвучила свое отношение к Ольге Бузовой и Ксении Собчак. Так, певицу она назвала трудолюбивой и пробивной бездарностью, чье имя слышно из всех щелей, а телеведущей посоветовала прятать фигуру.

"Бузова ни к музыке, ни к творчеству не имеет ни малейшего отношения. Она трудолюбивая и пробивная бездарность, коммерческий проект", - заявила Викторя Лопырева.

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Я найду себе намного лучше...
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Модель отметила, что певица имеет бешеную популярность лишь среди определенных слоев населения. "Это говорит лишь о том, что людей, не умеющих отличить хорошее от плохого, довольно много. Это не их вина, скорее - беда. Проблема в том, что люди нормальные тоже вынуждены слышать это имя изо всех щелей", - цитирует Лопыреву "Спорт-Экспресс".

Также гламурная блондинка призналась, что не держит зла и не обижается на Ксению Собчак. Теледива во время своего шоу "Осторожно, Собчак" спросила у Федора Смолова, который состоял в отношениях с обладательницей титула "Мисс Россия - 2003": "Как одному и тому же человеку может нравиться Ларс фон Триер и фильм "Догвилль" и Виктория Лопырева".

"Обижаться на Собчак - это смешно. Женщине очень нужен рейтинг, плюс у нее личные какие-то комплексы. Пытается напомнить о себе любыми способами, поэтому то хочет в президенты, то скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье", - отметила Виктория.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Собчак и Волочкова парятся в бане
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В этой связи она дала Собчак совет: "Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится?".

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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