Собчак обиделаcь на завистников из-за фото обнаженного сына на пляже

Ксению Собчак затравили за фото голого сына, которое телезвезда опубликовала в блоге. Поклонники сочли это недопустимым и набросились 37-летнюю мать. Но, как водится, телеведущая молчать не стала и жестко осадила завистников.

"Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас ... вместо мозгов? Тут и «почему голый ребенок на пляже - это может спровоцировать педофилов!»,«почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?», ну и далее по списку", - начала свою гневную отповедь Ксения Собчак.

Гламурная блондинка напомнила, что ее наследнику нет и трех лет, а публиковать подобные фотографии - нормально: "Бегать по пустынному берегу в таком виде, более того - нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей - следите, пожалуйста, за своими детьми".

xenia_sobchak Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась...

Высказалась теледива и по поводу провокации педофилов. Их, по мнению Ксении, может спровоцировать что угодно. "Хоть ты, как капусту, ребенка в сто слоев одежды оберни. Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит!", - не унимается знаменитость.

Она заявила, что ей дико получать такие комментарии от подписчиков. "Как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы. Я вот увидела его фото с дочерью, думаю: как мило, ми-ми-ми. А вокруг уже, оказывается, скандал! Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может, ... в головах растворится", - сказала, как отрезала, Собчак.

Отметим, телеведущая гордится ребенком, регулярно рассказывает о его успехах в Сети и выкладывает фото и видео с малышом. Обычно это вызывает положительную реакцию у пользователей. Но последний снимок с Платоном вызвал негодование хейтеров: "Я никогда этого не пойму", "Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, но зачем его выкладывать в социальную сеть, где у вас шесть миллионов подписчиков, и все могут это увидеть?", "Новоиспеченные мамочки от счастья и радости, видимо, с ума сошли и постят везде свое голое чадо", "Ходите голиком, сколько хотите, но только дома!", "Не эстетично!".