2019-07-05T15:47:58+03:00
Звезды

Собчак обиделаcь на завистников из-за фото обнаженного сына на пляже

Отпор злопыхателям был дан в любимом стиле телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Ксению Собчак затравили за фото голого сына, которое телезвезда опубликовала в блоге. Поклонники сочли это недопустимым и набросились 37-летнюю мать. Но, как водится, телеведущая молчать не стала и жестко осадила завистников.

"Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас ... вместо мозгов? Тут и «почему голый ребенок на пляже - это может спровоцировать педофилов!»,«почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?», ну и далее по списку", - начала свою гневную отповедь Ксения Собчак.

Гламурная блондинка напомнила, что ее наследнику нет и трех лет, а публиковать подобные фотографии - нормально: "Бегать по пустынному берегу в таком виде, более того - нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины. Полиция нравов в лице #яжематерей - следите, пожалуйста, за своими детьми".

xenia_sobchakxenia_sobchak
Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась...
89685 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Высказалась теледива и по поводу провокации педофилов. Их, по мнению Ксении, может спровоцировать что угодно. "Хоть ты, как капусту, ребенка в сто слоев одежды оберни. Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит!", - не унимается знаменитость.

Она заявила, что ей дико получать такие комментарии от подписчиков. "Как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили, после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы. Я вот увидела его фото с дочерью, думаю: как мило, ми-ми-ми. А вокруг уже, оказывается, скандал! Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может, ... в головах растворится", - сказала, как отрезала, Собчак.

Отметим, телеведущая гордится ребенком, регулярно рассказывает о его успехах в Сети и выкладывает фото и видео с малышом. Обычно это вызывает положительную реакцию у пользователей. Но последний снимок с Платоном вызвал негодование хейтеров: "Я никогда этого не пойму", "Такое фото может быть актуально для семейного альбома на память, но зачем его выкладывать в социальную сеть, где у вас шесть миллионов подписчиков, и все могут это увидеть?", "Новоиспеченные мамочки от счастья и радости, видимо, с ума сошли и постят везде свое голое чадо", "Ходите голиком, сколько хотите, но только дома!", "Не эстетично!".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гастрольный чес: Шнуров заработает на прощальном туре 90 миллионов, а Пугачева — 14 за один концерт
Эксперт рассказал, сколько получают знаменитости за свои песни и пляски, почему шоу в регионах — это благотворительность, и каким артистам несут «гробовые» деньги
Новости 24
Гибралтар опроверг заявление о запросе США на задержание танкера
Дело о госизмене: суд арестовал помощника полпреда УрФО Воробьева
В Грецию из Сирии привезли 5 тонн наркотиков на сумму 660 млн долларов
Постпредство РФ: попытки переложить на Москву ответственность за слом ДРСМД необоснованны
Названы самые травмоопасные железнодорожные станции в Подмосковье
Путин пожелал плодотворной работы участникам "Территории смыслов"
Российские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягод
Военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Столтенберг: мы должны готовиться к миру без ДРСМД
Амстердам не примет Евровидение-2020
Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора
Министр здравоохранения лично контролирует лечение Шатунова
Французы судят петуха за ранние подъемы
В Турции воровалась машина, погибли 3 человека
Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ
Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным
В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков
В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб