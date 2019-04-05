"В ответ на лживые обвинения": Собчак вывела Волочкову на чистую воду
После выхода интервью Ксении Собчак и Анастасии Волочковой разразился скандал. Балерина обвинила телеведущую в обмане и недостойном поведении - мол, Ксения шарила по ее дому, устанавливала скрытые камеры и микрофоны. Гламурная блондинка молчать не стала и дерзко ответила заклятой подружке, расставив все точки над "i".
Анастасия Волочкова сделала громкое заявление, обвинив Ксению Собчак в обмане. Якобы она не знала о скрытых камерах, установленных в бане во время съемок шоу "Осторожно, Собчак". Кроме этого балерина поведала о бесцеремонном поведении теледивы - она щупала грудь танцовщицы, проверяя ее натуральность, вывела ее на откровенный разговор, копалась в ее вещах.
"Люди, ну как же так... Пустила я в свой дом Собчак для съемки по ее просьбе. А в ответ получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость", - пожаловалась балерина.
На эти обвинения последовал дерзкий ответ гламурной блондинки - она предоставила доказательства того, что с артисткой был договор. У себя в блоге Ксения Собчак выложила несколько видео. Они сделаны во время работы над новым выпуском ее шоу "Осторожно, Собчак!", главной героиней которого стала ее заклятая подружка Анастасия Волочкова.
На записи дамы в купальниках сидят в бане и, следуя советам оператора, стараются предстать в более выигрышном виде. "Вкладываю рабочие материалы выпуска "Осторожно, Собчак" с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения. Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью, всегда в курсе происходящего на съемках, а все обстоятельства съемок заранее согласованы. Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь", - заявила Ксения Собчак", - резко отбила нападки на себя Ксения Собчак.
Как писал сайт kp.ru, скандальное интервью Ксении Собчак с Анастасией Волочковой вызвало бурю эмоций у пользователей соцсетей. И если обычно злопыхатели критиковали Волочкову, то на сей раз публика встала на сторону униженной танцовщицы, а Собчак получила нагоняй за свой цинизм. Зрители оставили тысячи комментариев под видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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