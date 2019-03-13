Собчак назвала себя самкой богомола

Перепалке Ксении Собчак и Сергея Шнурова нет конца и края. Телеведущая снова ответила музыканту, назвав себя самкой богомола.

Началось все после того, как лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах. Всем известно, что вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода. На этот раз Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала.

Не смолчала Собчак и в этот раз. Не прошло и суток, как острая на язык звезда решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл. Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в "каждой новостной бочке".

В ответ певец поблагодарил Ксению, но отказался встречаться с Ксенией, которая "бросила" музыканту перчатку:

"Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.

Почуял, что ли, злую западню.

Труслив я стал, да, и тут делом грешным,

Всяк понимаю, как отказом я садню...".

Собчак снова ответила Шнурову:

"Ты что, перепугался, друг сердечный?

Меня?!! Да посмотри! Кого тут ..?

«Дантес, я не приду, прости конечно» -

Так мог когда-то Пушкин написать.

Труслив ты стал, похоже, делом грешным,

Тут я бесспорно соглашусь с тобой.

Похоже, образ мачо - чисто внешний,

А возраст не дает ввязаться в бой?

Припомни, Шнур, былые переделки,

Как ты смешил на форумах гостей!

Корпоративы рвал, как Тузик грелку,

А нынче рвешь лишь ленту новостей.

Ты раньше был ходячая крамола,

Хитами и разгулом поражал,

Теперь, увидев самку богомола,

Ты словно лист осенний задрожал.

Еще одним вопросом огорошу.

Вот как понять такую ...:

Все брошенки обиделись на Ошо...

Он, Ошо, что, ебет твою мечту?

Ну ладно, бросим серого оттенки!

Спустись ко мне с небесных верхотур,

Ведь я же кандидатка в президентки,

А ты - в Совете по культур-мультур!

Все будет клево, чинно, без позора,

Не будет про Матильду ничего,

Тебя похвалит твой дружок Невзоров,

Как ты опять на днях хвалил его.

Серега, приходи уже! Послушай,

Остались яйца у тебя в штанах?

Ты ищешь славы Резника Илюши -

Читать частушки на похоронах?

Услышь меня! Открой для правды ухо!

Кончай ..., давай уже творить

Или ... к Малахову! Андрюха

Про бывших звезд умеет говорить...

Ну что, конец стишка уже подкрался.

Какой нас вывод в результате ждет?

Друзья, похоже, Шнуров - обосрался.

А может - нет? А может быть, придет?".

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