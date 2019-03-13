Собчак назвала себя самкой богомола
Перепалке Ксении Собчак и Сергея Шнурова нет конца и края. Телеведущая снова ответила музыканту, назвав себя самкой богомола.
Началось все после того, как лидер группы "Ленинград" подколол свою давнюю подругу в стихах. Всем известно, что вдохновение музыкант черпает из любого инфоповода. На этот раз Муза пришла к нему после того, как актрису Дарью Мороз и Ксению Собчак столкнули лбами. Поклонники считают, что бывшая жена режиссера Константина Богомолова высказалась в ответ на пространный пост журналистки о прощении, а та молчать не стала.
Не смолчала Собчак и в этот раз. Не прошло и суток, как острая на язык звезда решила расставить все точки над i, поэтому опубликовала в своем микроблоге стихотворение, в котором вызвала Шнурова на баттл. Собчак заявила, что стихи Шнурова уже давно превратились в затычку в "каждой новостной бочке".
В ответ певец поблагодарил Ксению, но отказался встречаться с Ксенией, которая "бросила" музыканту перчатку:
"Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.
Почуял, что ли, злую западню.
Труслив я стал, да, и тут делом грешным,
Всяк понимаю, как отказом я садню...".
Собчак снова ответила Шнурову:
"Ты что, перепугался, друг сердечный?
Меня?!! Да посмотри! Кого тут ..?
«Дантес, я не приду, прости конечно» -
Так мог когда-то Пушкин написать.
Труслив ты стал, похоже, делом грешным,
Тут я бесспорно соглашусь с тобой.
Похоже, образ мачо - чисто внешний,
А возраст не дает ввязаться в бой?
Припомни, Шнур, былые переделки,
Как ты смешил на форумах гостей!
Корпоративы рвал, как Тузик грелку,
А нынче рвешь лишь ленту новостей.
Ты раньше был ходячая крамола,
Хитами и разгулом поражал,
Теперь, увидев самку богомола,
Ты словно лист осенний задрожал.
Еще одним вопросом огорошу.
Вот как понять такую ...:
Все брошенки обиделись на Ошо...
Он, Ошо, что, ебет твою мечту?
Ну ладно, бросим серого оттенки!
Спустись ко мне с небесных верхотур,
Ведь я же кандидатка в президентки,
А ты - в Совете по культур-мультур!
Все будет клево, чинно, без позора,
Не будет про Матильду ничего,
Тебя похвалит твой дружок Невзоров,
Как ты опять на днях хвалил его.
Серега, приходи уже! Послушай,
Остались яйца у тебя в штанах?
Ты ищешь славы Резника Илюши -
Читать частушки на похоронах?
Услышь меня! Открой для правды ухо!
Кончай ..., давай уже творить
Или ... к Малахову! Андрюха
Про бывших звезд умеет говорить...
Ну что, конец стишка уже подкрался.
Какой нас вывод в результате ждет?
Друзья, похоже, Шнуров - обосрался.
А может - нет? А может быть, придет?".
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