Дочь Кончаловского в черном бикини похвастаться точеной фигурой

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отдыхает в Ялте. Девушка активно ведет соцсети, делясь с поклонниками событиями из своей жизни. На одном из последних фото Мария предстает в черном купальнике.

В свои 18 лет дочь известных актеров по праву называют звездой соцсети. У Марии появились многочисленные поклонники, которые комментируют каждое ее фото. Особенно впечатлили фолловеров снимки, сделанные на пляже в Ялте. На них повзрослевшая дочка звездных родителей запечатлена в черном бикини, демонстрируя точеную фигуру.

welcometomaria Мария Михалкова-Кончаловская

Публикацию она сопроводила одним из стихотворений Джона Толкина, автора "Хоббита" и "Властелина колец". "Я обожаю баллады Толкина. Особенно песни из Сильмариллиона. А вас какие песни вдохновляют?", - обратилась Мария к поклонникам.

Публика живо отреагировала на публикацию, но многие предпочли засыпать девушку комплиментами, вместо того, чтобы ответить на вопрос: "Какая же Вы тоненькая. Былинка", "Манюня выросла!", "Песня, песней… А фигура - огонь".

Нашлись и те, кто отметил, что Мария выглядит грустной. Подписчики призвали ее не печалиться и радоваться жизни, на что девушка ответила весьма философски: "Если все время радоваться, можно перестать понимать, что ты счастливый. Человек в гармонии не боится грустить. Он знает, что это нужно для вселенского порядка".

tolkalinaliuba Варьете - так варьете!

Отметим, Любовь Толкалина очень близка со своей наследницей. Они часто выходят вместе в свет и даже выступают на одной сцене. Буквально несколько дней назад 18-летняя Маша дебютировала на сцене. В день города Калининграда на одной из площадок девушка вместе с мамой читала стихи Александра Пушкина и Беллы Ахмадуллиной.

Стоит отметить, что мама и дочка могут похвастаться прекрасными фигурами и длинными ногами, что не раз отмечали поклонники. Правда, если сама Любовь Толкалина всегда могла похвастаться точеной фигурой, то ее дочь лишь пару лет назад сумела сбросила больше 30 килограммов. При этом, по словам Марии, она не прибегала к каким-то чудодейственным способам похудения. Она начала заниматься спортом и перешла на здоровое питание. Однако в какой-то момент поклонники забили тревогу. На новых фотографиях Мария выглядит сильно похудевшей, из-за чего некоторые фолловеры даже заподозрили, что у девушки анорексия. В ответ на обвинения Мария посоветовав тем, кого не устраивает ее внешность, отвернуться.