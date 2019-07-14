«Чтобы выкупить Альбину из стрип-клуба, продал квартиру»: Новые подробности убийства стюардессы в московском отеле

«Комсомольской Правде» стали известны новые подробности убийства 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. Напомним, ее тело 10 июля нашли в номере гостиницы «Внуково Вилледж». Одетая девушка лежала в наполненной водой ванной. Однако экспертиза показала, что Альбина не утонула. Ее задушили. Имя главного подозреваемого стало известно сразу: накануне стюардесса компании Fly Airlines приехала сюда с молодым человеком. Он взял номер на свой паспорт. На следующий день парень спустился на ресепшен, продлил номер еще на сутки и уехал. Следующие двое суток 25-летнего Никиту Енина искала вся московская полиция. Была версия, что он мог покончить с собой, однако вечером в пятницу, 12 июля, его задержали...

Знакомые Енина рассказывали «КП», что Никита всячески поддерживал имидж успешного человека. Это даже по его страничкам в соцсетях видно: брендовая одежда, дорогие машины на фото, модные прически, холенная «хипстерская» борода. Говорят, зарабатывал, играя на курсах валют и акций на разных интернет-сайтах. При этом многих смущало, что молодой человек постоянно принимал лекарства - сам он объяснял, что успокоительные нужны ему, потому что его работа связана со стрессами и финансовыми рисками. По словам подруги Никиты, он не раз рассказывал о своей девушке, Альбине, просил погадать на нее на картах Таро. При этом признался, что несколько месяцев назад после ссоры он напал на Альбину и пытался ее задушить. После этого девушка какое-то время с ним не общалась, но потом они помирились...

На оперативном видео Никита Енин больше похож на бомжа, чем на хипстера. Совсем не тот же персонаж, что в Инстаграме. Всклоченная борода, волосы колтунами, синяк под глазом. В полиции пояснили, что повреждения Енин получил во время задержания. Увидев людей в форме, он выхватил нож, одному из полицейских даже пришлось стрелять в воздух, но в итоге подозреваемого скрутили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720014" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле.

На допросе парень все признает. Да, убил. В припадке ревности.

ИЗ СТРИП-КЛУБА - В ОТЕЛЬ

Убитая Альбина Мухаметзянова родом из Набережных Челнов. В многодетной семье помимо девушки у родителей было еще два сына и дочь. Но два года назад трагически погиб младший брат, неудачно упав на детской площадке. Из Челнов Альбина поначалу уехала учиться в Казань. Затем - в Москву. Родным рассказала, что поступила на курсы стюардесс (для соискателей, кстати, нет никаких особых требований, основное - среднее образование, возраст старше 18 лет и отсутствие противопоказаний по здоровью).

О том, что параллельно с учебой на бортпроводницу Альбина работает в стрип-клубе родные не знали. Об этом девушка сообщила только самым близким подругам. В стрип-клубе, как оказалось, она и познакомилась со своим будущим убийцей.

- Енин заявил на допросе, что в марте нынешнего года он пришел с другом в стрип-клуб «Зажигалка» в районе Курского вокзала и ему очень понравилась одна из танцовщиц, - рассказывает «КП» источник в следствии. - Он познакомился с девушкой. По его словам, у него сложилась впечатление, что у Альбины к нему тоже есть симпатия.

Знакомство развивалось очень быстро и бурно. Уже через несколько дней парочка впервые сняла номер в гостинице «Внуково Вилледж». Отель выбрала Альбина. Насколько понимает Енин, она жила где-то неподалеку - снимала квартиру в Новой Москве. Но точного адреса он никогда не знал. Встречаться договорились на нейтральной территории.

Сам Никита - из подмосковной Балашихи. Здесь у него была квартира, доставшаяся от бабушки. Переехал в нее от родителей. Правда, несколько месяцев назад втайне от родных Енин эту квартиру продал и переехал в съемную однушку, там же, в Балашихе.

Убитая Альбина Мухаметзянова подрабатывала в стрип-клубе.Фото: СОЦСЕТИ

СКУПОЙ ЛЮБОВНИК?

Друзья рассказывают, что знакомство с Альбиной буквально снесло парню крышу.

- Он ее дико ревновал, - говорит товарищ Енина. - Просил уйти из стриптиза, хотел, чтобы она принадлежала только ему. Но Альбина сказала, что из этого бизнеса просто так не уйти. Ее нужно «выкупить».

О том, что он выкупил Альбину Мухаметзянову у стрип-клуба, Енин заявил и на допросе.

- Сумму он не назвал, но заявил, что даже после этого девушка продолжала иногда работать в стриптизе, - сообщил источник. - Также он говорит, что постоянно делал девушке дорогие подарки. В том числе покупал одежду, какую она просила, тратился на лучшие московские рестораны. Хотя она время от времени обвиняла его в скупости.

Впрочем, по другим данным, большую часть вырученных за квартиру денег Никита успел просадить на трейдерских интернет-площадках.

Известно, что два месяца назад Альбина наконец устроилась стюардессой и начала летать - Уфа, Краснодар, Китай. Все это время у них с Никитой продолжались интимные свидания в том же отеле около аэропорта Внуково. Они были здесь не меньше десятка раз, многие сотрудники из уже знали в лицо.

Никита Енин старался поддерживать имидж успешного человека.Фото: СОЦСЕТИ

ДРУГИЕ МУЖЧИНЫ

Вечером 8 июля Мухаметзянова прилетела из очередного рейса. Они созвонились с Ениным и договорились встретиться. Перед этим Альбина успела завезти свои вещи домой. В отель они, обнявшись, вошли около полуночи.

Енин рассказал, что ночью они занимались любовью и проспали до середины следующего дня. Он проснулся первым, взял телефон любовницы и начал изучать ее личные переписки. В мессенджерах он обнаружил сообщения от других мужчин и якобы понял, что Альбина ему изменяет, параллельно встречаясь и с другими. Из-за этого и возникла ссора. Предъявляя друг другу претензии, парочка оделась. Но в какой-то момент Енин кинулся на Альбину и начал душить. Девушка пыталась сопротивляться, но он был намного сильнее. Говорит, что остановился только когда она перестала двигаться и хрипеть. Потом он отнес Мухаметзянову в ванну, наполнил ее водой. Около двух часов просидел у тела, не понимая, что дальше. Ни в полицию, ни в скорую он не звонил. Потом взял телефон Альбины, ее банковские карты (хотя уверяет, что пин-кодов он не знал, и снимать чужие деньги не собирался) и вышел. Продлил отель. Вызвал такси.

Якобы подумывал покончить с собой. Добрался до заброшенного завода в Одинцовском районе, где раньше с друзьями по экстремальным видам спорта прыгал с вышки, опоясанный тросом. Но на месте оказалось, что лестницы у вышки больше нет и он не смог на нее забраться. Вернулся домой в Балашиху. Долго спал. Потом купил пива и пошел бродить по лесу. Телефоны, свой и Альбины, выбросил. Двое суток бродил по лесу. Уже в пятницу вернулся в город, с чужого номера позвонил своему знакомому и приехал к нему в район метро «Университет». Там его и задержали.

Никита ревновал красавицу Альбину к другим мужчинам.Фото: СОЦСЕТИ

«У МЕНЯ ПРОСТО СОРВАЛО КРЫШУ»

- По словам Енина, после встречи с другом он собирался сам прийти в полицию и сдаться, - заявил «КП» адвокат арестованного Андрей Мишонов.

На оперативном видео Енин рассказывает об убийстве Альбины совершенно спокойно. Без эмоций.

«Я начал говорить, что это такое? Почему во время наших отношений у тебя еще кто-то был. Ну и как-то... Ругань, ругань. Дальше она начала уже громче, громче говорить. И у меня уже просто крышу сорвало».

Адвокат уверяет, что некоторые обстоятельства того дня Енин совершенно не помнит.

- У него как будто провалы в памяти. Следователь планирует в ближайшее время назначить психиатрическую экспертизу. Мы со своей стороны считаем, что нужно всестороннее стационарное обследование в специальном медучреждении. Поступки Енина после убийства тоже вызывают много вопросов. Он зачем-то уложил девушку в ванну с водой. Зачем-то взял ее карты. Ушел в лес. Специалисты должны выяснить, было ли убийство совершенно в состоянии аффекта. Мама Никиты говорит, что раньше она никогда не замечала за ним проявлений агрессии. При этом по ее словам, когда мальчику было 9 лет, он вместе с родителями был сбит машиной. Никита пострадал сильнее всего, он несколько дней провел в коме. Возможно, последствия той травмы глубже, чем казалось.

Сам, Никита Енин, напомним, свою вину полностью признает. И отказывается обжаловать свой арест.

По словам друзей, после знакомства с Альбиной у Никиты просто "снесло крышу".Фото: СОЦСЕТИ

ЗВОНОК СЕСТРЕ ПОГИБШЕЙ

Удивительно, но где и с кем жила в Москве Альбина Мухаметзянова, не знает даже ее семья.

- Она говорила, что снимает квартиру и живет с какими-то девочками, - рассказала корреспонденту «Комсомольской Правды» сестра девушки Ландыш. - Но адрес квартиры и имена этих подруг мы даже не знаем. Хотя нам хотелось бы забрать вещи Альбины.

- Альбина когда-нибудь рассказывала вам об этом парне, Никите Енине?

- Нет, никогда.

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