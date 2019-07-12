«Несколько месяцев назад он ее уже душил»: Подруга рассказала о парне, которого подозревают в убийстве стюардессы

В Москве продолжается расследование гибели 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой. По последним данным, подозреваемого задержали вечером 12 июля.

Напомним, тело девушки нашли 10 июля в номере гостиницы Vnukovo Village. Альбина частенько здесь останавливалась после перелетов. Ее часто видели с молодым человеком. Вечером накануне они заселились в номер вместе. На следующий день парень спустился на ресепшн, продлил номер и уехал. Мухаметзянову нашла горничная. Альбина лежала в ванной. Позже судмедэксперты скажут: задушена...

Тело Альбины Мухаметзяновой обнаружили вечером 10 июля в гостиничном номере.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Парня, который уже не в первый раз приезжал со стюардессой Fly Airlines в отель, искали трое суток.

Между тем «Комсомольской Правде» удалось пообщаться со знакомой подозреваемого. Марина (имя по ее просьбе изменено, - Авт.) рассказывает о Никите Е. интересные вещи.

«6 ЧАСОВ УБАЛТЫВАЛ ТУ САМУЮ»

- Нас познакомила подруга. Никита - человек очень умный, начитанный, разносторонний. С ним интересно было поговорить. Кроме того, у нас и общие интересы нашлись - карты Таро.

По словам девушки, Никита увлекался сноубордом, а на жизнь зарабатывал как трейдер - играл на курсах валют и акций.

Никита увлекался картами Таро, а на жизнь зарабатывал торговлей на бирже.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Меня удивляло, что Никита постоянно пил какие-то лекарства, чуть ли не пачками, - продолжает Марина. - Я спросила, что это. Он объяснил, что это успокоительное, фенибут. Мол, работа у него очень нервная, в любой момент можно прогореть, поэтому он пьет лекарства.

Девушке он иногда звонил, просил разложить карты Таро. Обычно это происходило накануне каких-то крупных сделок на бирже.

- Однажды он позвонил и сказал, что проиграл крупную сумму денег, кажется, 3 тысячи долларов. Снова попросил разложить карты. Мы виделись всего однажды, но потом несколько раз подолгу общались по телефону. Иногда он откровенничал. Рассказывал, что у него что-то вроде раздвоения личности, но он научился с этим справляться.

- Про Альбину он с вами когда-нибудь говорил?

- Да. Он на нее тоже просил разложить карты Таро, что они скажут. По словам Никиты, они встречались с ней три месяца, собирались полететь куда-то вместе на отдых, но накануне поссорились и он якобы ее начал душить. Так сильно, что у Альбины изо рта пошла кровь. В полицию она не заявила, но уже полтора месяца не общается с Никитой. Он переживал. Просил, чтоб посмотрела на картах: что она о нем думает, изменяет ли она ему?

В распоряжении «КП» есть фрагменты переписки Никиты Е. с Мариной. 6 июля (за три дня до трагедии) пишет: «6 часов убалтывал ту самую мадам. И мы встретимся».

Фрагмент переписки Никиты с Мариной.

«ЕЕ ТОЛЬКО ЧТО СБИЛА МАШИНА»

Вечером 8 июля Никита и Альбина вошли в гостиницу.

Вечером 9 июля, около 19:00, мужчина позвонил Марине. Сначала говорили на отвлеченные темы.

- Потом он снова попросил разложить карты. Говорил совершенно спокойным голосом. Я разложила. Карты показывали, что у Альбины к нему сохранялся интерес, но пока они не общались, вокруг нее были какие-то другие мужчины. Он сказал: «Да, все правильно. Были мужчины. А можешь разложить, что теперь с нами будет?» Пока я раскладывала, он вдруг сказал: «Ее только что сбила машина».

Марина удивилась. Голос Никиты был по-прежнему спокоен. Она не поверила. А парень рассказал историю: мол, вышли из отеля, потому что Альбина опаздывала на работу, и в нее влетела машина. Назвал марку и даже номер.

- Я ему кричу: «Ты скорую вызвал»? - «Да, едет». «А родным девушки звонил?» - «Сейчас позвоню». Я попросила набрать меня, когда приедут врачи. Он отключился. Меня испугало, что мы к этому моменту проболтали с ним почти сорок минут, но о том, что Альбина погибла, сказал спокойно и в самом конце. Я предполагаю, что в этот момент он действительно сидел у ее тела. Только не на дороге, конечно, а в гостинице.

РЕВНОСТЬ ИЛИ САДО-МАЗО?

Вскоре Никита снова перезвонил. Уже с улицы - в трубку был слышен звук проносившихся машин. Сказал, что идет вдоль дороги.

- Уже здесь он начал нести странные вещи. Например, заявил, что чувствует запах разлагающегося тела.

Несколько недель назад, Никита и Альбина серьезно поссорились, дело дошло до крови и удушения, но в полицию девушка обращаться не стала.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Он продолжал говорить совершенно спокойно?

- Обычным голосом. Пару раз мне показалось, что он всхлипнул, но дальше - снова ровным тоном. «Ты можешь еще раз разложить карты? Скажи, она меня ждет? Я хочу зайти в лес...» Я ему сказала, что не нужно думать о суициде. Но вообще он меня очень сильно напугал. И этот рассказ его. Я просто положила трубку. Он мне звонил еще несколько раз, но я не брала. Потом написала ему сообщение, что не верю его рассказу и не хочу говорить. Я же тогда не думала, что он Альбину мог убить. Думала, что он просто выдумал ее смерть...

Насколько известно, последний раз телефон Никиты Е. был в сети около полудня 10 июля. Спустя несколько часов сотрудники отеля обнаружили в ванном комнате тело Альбины. С тех пор парень в розыске.

Судя по всему, перед своим исчезновением парень удалил свои странички в соцсетях. Хотя в архиве часть информации сохранилась. Судя по фото, он действительно увлекался эзотерикой. А еще в списке групп, на которые он подписан, - по тематике БДСМ. Предполагают, что молодой человек мог практиковать в сексе садо-мазо. В том числе, встречаясь со стюардессой.

По другой версии, Е. мог обнаружить в телефоне своей любовницы переписки с другими мужчинами и набросился на нее в припадке ревности.

Как было на самом деле, сейчас может рассказать только задержанный подозреваемый. «Комсомолка» следит за развитием событий.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«О своих проблемах знал, но не обращался за помощью»

Знакомые говорят, что подозреваемый постоянно употреблял фенибут. Препарат мог спровоцировать перепады настроения и агрессию?

- Фенибут - это лишь условный психотроп, - объясняет психотерапевт Александр Федорович. - Я не думаю, что случившееся может быть последствием приема препарата. Тут дело в другом. Могу предположить, что молодой человек страдал неким расстройством, о своих проблемах он знал, но не обращался за помощью к специалисту, а самостоятельно принимал препарат, который, как он считал, помогает ему справляться. Но про фенибут мы знаем только с его слов. На самом деле в тот момент он мог находиться под воздействием совсем других препаратов. По его реакции на смерть девушки и разговору с подругой можно точно сказать, что человек не в себе и дальше ситуация вряд ли была под контролем.

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