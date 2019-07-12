"Придется есть таблетки вместо еды": Алибасов записал видео с оправданиями после разоблачения у Шепелева

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов решил оправдаться после разоблачения, которое постигло его в эфире программы Дмитрия Шепелева "На самом деле".

Напомним, во время передачи Алибасов и его сын в очередной раз рассказали свою версию произошедшего 5 июня, когда, по их словам, продюсер выпил средство для очистки труб "Крот" и попал в больницу с ожогом пищевода и отравлением. В конце программы продемонстрировали скриншот переписки ассистента Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом. Из приведенных сообщений становится понятно, что "отравление" было спланировано. После этого Алибасов попросил воды и сбежал со съемок.

И вот спустя несколько дней продюсер решил оправдаться за тот скандальный эфир и записал видео, в котором показал набор лекарств со списком, что из них когда принимать.

"Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это все я "глотаю" ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придется есть таблетки вместо еды", - написал Алибасов под соответствующим постом в Instagram.

alibasov_nana Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я глотаю ежедневно пока вся страна интересуется болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен - полгода придётся есть таблетки вместо еды.

Отметим, что после сообщений об отравлении Алибасова стало известно, что он госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. По данным директора артиста, у него был ожог дыхательных путей и других внутренних органов. Выписали Алибасова 17 июня, после чего появилась информация, что произошедшее было спланировано, так как в деле было много несостыковок.

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Кажется, история с отравлением Бари Алибасова средством для очистки труб медленно, но верно движется к своему логическому завершению. Появились доказательства, что все произошедшее с продюсером было тщательно спланировано (подробности).

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Скандал с разоблачением инсценировки отравления, который разгорелся после вчерашнего эфира программы «На самом деле» на Первом канале, получил продолжение. Напомним, в программе продемонстрировали зрителям скриншот переписки некоего «лечащего врача» Бари Алибасова с его личным помощником Сергеем Моцарем. Якобы за месяц до отравления «Кротом» Моцарь предлагал устроить госпитализацию продюсера, а в качестве причин придумать недуг с пищеварительной системой или мозгом. Всей стране этот «документ» показали в качестве главного доказательства, что никакого отравления не было (подробности).