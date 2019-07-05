2019-07-05T19:15:22+03:00
Звезды

"Хлебнул. Во рту взрыв": после отравления Бари Алибасов сам промывал себе горло из шланга

Стали известны новые шокирующие подробности отравления продюсера "Кротом" [эксклюзив kp.ru]
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Бари Алибасов раскрыл правду о своем отравленииБари Алибасов раскрыл правду о своем отравленииФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Бари Алибасов стал гостем прямого эфира в студии Радио "Комсомольская правда". Продюсер подробно рассказал о том, что с ним произошло в тот злополучный день, когда музыкант отравился средством для очистки труб.

"Я точно не помню, день это был или вечер, когда я хлебнул эту отраву. Помню лишь, что наводил порядок в студии, был счастлив. Я люблю, когда все блестит. В какой-то момент я притомился слегка, потому что мне приходится все делать самому. Я таскал неподъемные ящики. И вообще я никому не доверяю, потому что как я сделаю, так не сделает никто", - заявил в эфире Бари Алибасов.

Продюсер стал гостем эфира Радио &quot;Комсомольская правда&quot; Фото: Иван МАКЕЕВ

Продюсер стал гостем эфира Радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ

Он отметил, что сильно захотел пить: "Захотелось чего-то хлебнуть. Смотрю, стоит бутыль яркая. Давно она стояла там, на кухне. А прямо под столом сходятся несколько труб. Вообще "Крот" постоянно там стоял. Вопрос, кто поставил его на стол. Бутылка была открыта".

Когда продюсер хлебнул отраву, то чуть не потерял сознание. Однако очень быстро сообразил, что нужно предпринимать срочные меры: "Хлебнул. У меня во рту взрыв. В голове взрыв. Я, конечно, плюнул, почувствовал, что что-то не то. Но что-то попало внутрь. Тогда я резиновый шланг, который шел от крана, засунул себе в рот. И так стал прочищать себя".

В начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки трубФото: Иван МАКЕЕВ

Однако то, что попало в организм продюсера, как раз и оказалось самым опасным. "Зараза попала глубоко в органы пищеварения. И там, конечно, уже проблемы и начались. Пока я промывал горло, я орал Вове Политову. Он был в соседней комнате в этот момент. Он, конечно, прибежал, вызвал "скорую". А потом меня увезли, дальше ничего не помню".

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот". 17 июня его выписали из больницы. Позже появились предположения, что отравление было инсценировкой, однако музыкант предоставил письменные доказательства произошедшего. Продюсер до сих пор не может есть обычную пищу и придерживается строгой диеты.

Бари Алибасов в эфире Радио Комсомольская правда : прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бари Алибасов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гастрольный чес: Шнуров заработает на прощальном туре 90 миллионов, а Пугачева — 14 за один концерт
Эксперт рассказал, сколько получают знаменитости за свои песни и пляски, почему шоу в регионах — это благотворительность, и каким артистам несут «гробовые» деньги
Новости 24
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс
В Москве на газозаправочной станции взорвался пропан: пострадали два человека
Конюхов летит до Крыма на самолете с солнечными батареями
Гибралтар опроверг заявление о запросе США на задержание танкера
Дело о госизмене: суд арестовал помощника полпреда УрФО Воробьева
В Грецию из Сирии привезли 5 тонн наркотиков на сумму 660 млн долларов
Постпредство РФ: попытки переложить на Москву ответственность за слом ДРСМД необоснованны
Названы самые травмоопасные железнодорожные станции в Подмосковье
Путин пожелал плодотворной работы участникам "Территории смыслов"
Российские депутаты предложили создать в деревнях пункты приема ягод
Военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ по делу о разбое в Москве
Столтенберг: мы должны готовиться к миру без ДРСМД
Амстердам не примет Евровидение-2020
Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора
Министр здравоохранения лично контролирует лечение Шатунова
Французы судят петуха за ранние подъемы
В Турции воровалась машина, погибли 3 человека
Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ
Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным
В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков
В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб