"Хлебнул. Во рту взрыв": после отравления Бари Алибасов сам промывал себе горло из шланга

Бари Алибасов стал гостем прямого эфира в студии Радио "Комсомольская правда". Продюсер подробно рассказал о том, что с ним произошло в тот злополучный день, когда музыкант отравился средством для очистки труб.

"Я точно не помню, день это был или вечер, когда я хлебнул эту отраву. Помню лишь, что наводил порядок в студии, был счастлив. Я люблю, когда все блестит. В какой-то момент я притомился слегка, потому что мне приходится все делать самому. Я таскал неподъемные ящики. И вообще я никому не доверяю, потому что как я сделаю, так не сделает никто", - заявил в эфире Бари Алибасов.

Продюсер стал гостем эфира Радио "Комсомольская правда"Фото: Иван МАКЕЕВ

Он отметил, что сильно захотел пить: "Захотелось чего-то хлебнуть. Смотрю, стоит бутыль яркая. Давно она стояла там, на кухне. А прямо под столом сходятся несколько труб. Вообще "Крот" постоянно там стоял. Вопрос, кто поставил его на стол. Бутылка была открыта".

Когда продюсер хлебнул отраву, то чуть не потерял сознание. Однако очень быстро сообразил, что нужно предпринимать срочные меры: "Хлебнул. У меня во рту взрыв. В голове взрыв. Я, конечно, плюнул, почувствовал, что что-то не то. Но что-то попало внутрь. Тогда я резиновый шланг, который шел от крана, засунул себе в рот. И так стал прочищать себя".

В начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки трубФото: Иван МАКЕЕВ

Однако то, что попало в организм продюсера, как раз и оказалось самым опасным. "Зараза попала глубоко в органы пищеварения. И там, конечно, уже проблемы и начались. Пока я промывал горло, я орал Вове Политову. Он был в соседней комнате в этот момент. Он, конечно, прибежал, вызвал "скорую". А потом меня увезли, дальше ничего не помню".

Напомним, в начале июня Бари Алибасов был госпитализирован с ожогом желудка и пищевода после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб "Крот". 17 июня его выписали из больницы. Позже появились предположения, что отравление было инсценировкой, однако музыкант предоставил письменные доказательства произошедшего. Продюсер до сих пор не может есть обычную пищу и придерживается строгой диеты.