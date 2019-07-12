Песков о диалоге президентов России и Украины: "Путин начал разговор со слова "здравствуйте"

Согласовать разговор Путина с Зеленским удалось очень быстро, а президент Украины был совсем не так дерзок, как обещал. В Кремле поделились подробностями состоявшегося накануне телефонной беседы президентов России и Украины.

- Это был первый разговор, такой ознакомительный, - рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Вы знаете, что они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было. Разговор носил достаточно прагматичный характер.

Одними из основных тем разговора были возврат Украиной и Донбассом удерживаемых лиц, в том числе Кирилла Вышинского, а также продолжение работы в "нормандском формате". Всего этот диалог занял около 20 минут.

- Работа будет продолжена на экспертном уровне по всем удерживаемым лицам, - пообещал Песков. - Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.

Правда, договоренностей о продолжении диалога на высшем уровне и новых звонках пока нет.

Украинские журналисты поинтересовались, начал ли Зеленский разговор со слов о Крыме и Донбассе, как он это обещал?

- Этот вопрос надо адресовать нашим украинским визави, - ответил Песков. - Путин начал разговор словами "здравствуйте".

Пресс-секретаря президента спросили и том, насколько быстро согласовываются подобные звонки и как быстро команде Зеленского удалось этого добиться?

- Это, действительно, была инициатива Украины, запросы на общение глав государств согласовываются весьма оперативно, - сказал он. - Была бы инициатива - с техническим согласованием никаких проблем нет.

А вот на вопрос "остался ли Путин доволен этим диалогом?" Песков отвечать не стал.

- Вряд ли, наверное, можно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Не для этого был разговор. Сам факт первого общения президентов России и Украины очень важен.