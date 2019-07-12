Борис Клюев объяснил почему Быстрицкая оградила себя от людей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-12T14:42:20+03:00

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После смерти Элины Быстрицкой прошло почти три месяца, но до сих пор не утихают слухи, что она умирала в полном одиночестве. Это не так, уверяет ее коллега Борис Клюев. Она поддерживала общение с некоторыми людьми, но на публике появляться не любила и это вполне объяснимо: болезнь никого не красит.

- Я был на ее 90-летии, приезжал поздравить. Она меня помнила, а студентов, которых с ней выпускали – нет. Уже тогда она плохо держалась, с одной стороны сиделка, с другой палка. А сейчас подняли вону с наследством, это не родственники никого к ней недопускали, а она сама. Ни одна актриса не хочет, чтобы ее видели немощной, - говорит «Известиям» актер Борис Клюев.

В качестве примера он привел Марлен Дитрих, она умерла в 90-летнем возрасте, но мир запомнил ее кинодивой. Звезда тоже много лет никого не подпускала к себе.

Элина Быстрицкая преследовала эту же цель – остаться в памяти поклонников Аксиньей, а не больной пенсионеркой.

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ИСТОЧНИК KP.RU