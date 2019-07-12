«Уральские пельмени» вызывают на баттл команду Зеленского «95 квартал»

Телемосты снова в моде. Правда, в 2019 году общаться стало еще сложнее. Едва на «России-1» появился анонс диалога между жителями нашей страны и Украины, десятки активистов собрались на митинг у здания киевского телеканала NewsOne. Митингующие требовали запретить ТВ-шоу. Тут же национальный совет Украины назначил внеплановую проверку NewsOne. А на следующий день Генпрокуратура Незалежной возбудила против канала дело по статье «Финансирование терроризма».

В общем, пришлось Андрею Малахову играть в одни ворота. Его программа «Надо поговорить» хоть и вышла в эфир, но без телемоста и без участия журналистов из Киева.

Впрочем, диалог между Россией и Украиной все-таки может получиться, причем еще интереснее, чем намечался. «Уральский пельмень» Андрей Рожков в своей программе «Не до шуток» на радио «Комсомольская правда» предложил:

- Давайте сделаем радио-мост в эфире «Комсомольской правды». Со стороны России «Уральские пельмени». Со стороны Украины - «95 квартал».

Если команда Владимира Зеленского, с которой президент Незалежной долгое время выступал в «Клубе веселых и находчивых», согласится, то должна получиться классическая КВНовская разминка с обменом шутками и подколами.

- «Уральские пельмени» готовы выйти на честный поединок. Правда, у нас есть существенное преимущество. Мы до сих пор практикуем настоящие шутки, а «95-й квартал» перешел в сектор политического юмора, где со смехом все сложно, - добавляет Рожков. - Мы с ребятами давние приятели. Поэтому в любом случае это должна быть дружеская встреча. Главное, чтобы получился обмен шутками, а не претензиями.

Рожков не в первый раз в своей программе обращается к теме Украины. В Киеве у юмориста живет дедушкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Андрей Рожков не в первый раз в своей программе обращается к теме Украины. Когда там выбрали президентом Зеленского, «уральский пельмень» в эфире порадовался за КВНовского товарища:

- Володя — серьезный игрок и в мире шоу-бизнеса, и в политике. Надеюсь, он поможет Украине. А пока приходится с болью в сердце наблюдать за тем, что там происходит. У меня ведь дедушка Коля живет в Киеве. Но я потерял связь с ним…