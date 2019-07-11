2019-07-11T18:11:17+03:00
Политика

Телемост Киев - Москва все-таки состоится 12 июля

Граждане двух стран будут общаться в прямом эфире в течение двух часов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июляПрямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Граждане России и Украины все-таки смогут пообщаться по скайпу в прямом эфире в рамках телемоста Киев - Москва «Надо поговорить» в пятницу, 12 июля на телеканале «Россия 1». Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«12 июля в 18:00 в эфир телеканала выйдет неполитический телемост "Надо поговорить". Ведущие те же - Андрей Малахов и Мария Ситтель», - передает «Интерфакс» заявление в пресс-службе.

Как сообщили в ВГТРК, гостями телемоста станут как обычные люди, так и деятели науки, кино и спорта. Участие политиков или чиновников не запланировано.

Напомним, ранее в эфире программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия-1» появился анонс диалога между гражданами России и Украины. Через несколько часов десятки активистов собрались на митинг у здания телеканала NewsOne, который представлял украинскую сторону в запланированном диалоге двух стран. Митингующие требовали изменения информационной политики канала.

Как сообщал сайт kp.ru, Национальный совет Украины назначил внеплановую проверку NewsOne. Позже Генпрокуратура Украины заявила, что компания обеспечивала российский оборонный заказ и завела против украинского телеканала дело по статье «финансирование терроризма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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