Анонсированный телемост между Москвой и Киевом состоялся, хоть и в другом формате

Против анонсированного на Украине и в России телемоста «Надо поговорить», задуманного как «разговор без политики» между представителями наших народов, на незалежной ополчились и власть, и националисты. Против были и Зеленский, и Порошенко. В результате под угрозой расправы над журналистами и их семьями украинский телеканал NewsOne отменил трансляцию. Однако проект не умер, как бы этого ни хотелось политикам Киева. Москва пригласила в студию телеканала «Россия 1» для участия в разговоре украинских журналистов, политологов и просто знаковых, известных людей. В центре внимания оказались актеры и спортсмены с обеих сторон.

Говорили в результате обо всем, кроме политики. В первую очередь - о дружбе, которая когда-то была в ушедшем в историю Советском Союзе и, как надеются участники проекта, продолжает оставаться где-то глубоко в сердцах. Причем это лишь начало прямого диалога между людьми по обе стороны российско-украинской границы. А начинать всегда непросто.

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