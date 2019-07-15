Пять тысяч за жвачку: На каких условиях россиянам позволят снимать деньги в магазинах

ЗА ПОКУПКИ И ПРОЦЕНТЫ

Банки и торговые сети готовы дать жителям всей страны возможность снимать деньги прямо в кассах магазинов. Эксперимент, проводившийся с начала года, показал хороший результат.

- Этот механизм был обречен на успех, потому что выгоден всем, - говорит зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платежным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов. - Ритейлер привлекает дополнительных клиентов. Человек, даже если не собирался тут ничего покупать, может передумать, раз уж все равно в магазине. Банк же получает комиссию за снятие наличных.

Снять наличные в магазине не российское ноу-хау. Такая система с некоторыми вариациями действует, например, во многих странах Европы. Но чаще всего в магазине нужно что-то купить, только тогда тебе выдадут купюры.

Обычно работает это следующим образом: кассир пробивает ваши покупки, вы предупреждаете его, что хотите получить еще и наличные, и он добавляет названную сумму к стоимости купленных продуктов.

- Приобрести в магазине можно любую мелочь, хоть жвачку, хоть коробок спичек, - говорит Тимур Аитов. - Это было придумано, чтобы не создавать отдельную очередь из людей, которые хотят снять наличные, и не нервировать лишний раз остальных покупателей. Представьте, вы стоите возле кассы с тяжелой корзиной, а перед вами человек, который ничего не покупает. Это раздражает, как люди в поликлиниках, которым «только спросить».

Предполагается также, что банки будут получать процент с каждой операции.

- Эта услуга будет доступна не только клиентам определенного банка, с которым работает данный конкретный магазин, но любому обладателю банковской карты. В таком случае, конечно, будет взиматься комиссия. Это как снять деньги в банкомате чужого банка, - объяснил «КП» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Банки будут получать процент с каждой операции.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В первую очередь возможность разжиться наличными будет привлекательна для жителей отдаленных городов и поселков. Многим элементарно ближе и привычней добраться до магазина, чем идти к банкомату, если таковой вообще в этом конкретном населенном пункте имеется.

У «Сбербанка» уже действует программа для клиентов из таких «уголков нашей Родины»: она позволяет получить на руки до трех тысяч рублей, при этом не обязывает что-то покупать. Таких магазинов по стране больше 600, и их число планируют увеличивать.

Как рассказали «Комсомольской правде» в «Сбербанке», аналогичный механизм уже тестируют в крупных городах. Здесь сумму увеличили до пяти тысяч, но добавили необходимость совершить покупку.

- Такой механизм очень перспективен. Он ничего не навязывает клиенту, но создает ему определенные удобства, - говорит Гарегин Тосунян. - Другое дело, как все будет реализовано на практике. Многое будет зависеть от договоренностей банков с конкретными торговыми сетями.

Пилотный проект в этом году планирует запустить и торговая сеть «Пятерочка».

- Сейчас мы с партнерами прорабатываем техническую сторону вопроса. География проекта пока определяется, выбираем районы, где наблюдается нехватка банкоматов, - сообщил «Комсомольской правде» представитель X5 Retail Group. - Данная опция будет доступна только при совершении покупки.

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