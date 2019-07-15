2019-07-15T15:31:27+03:00
Происшествия

Задержанного в Подмосковье на сходке воров внука Деда Хасана арестовали на 15 суток

В подмосковных Люберцах оперативники предотвратили сходку криминалитета со всего СНГ
Наталия ЕРОШКИНА
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В Подмосковье задержали ряд видных представителей преступного мира.В Подмосковье задержали ряд видных представителей преступного мира.Фото: Мила СТРИЖ
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13 июля сотрудниками полиции были задержаны 32 вора в законе, которые сейчас находятся в Люберецком суде. Их всех сегодня ночью задержали в одном из местных кафе с названием "Дюшес". Во время операции у задержанных было изъято 5 пистолетов, 4 из которых травматические и один боевой.

Сейчас все задержанные находятся в Люберецком суде, где их поочередно арестовывают по административной статье «Хулиганство». Практически все будут задержаны на 10 суток, кроме Мухамеда Согова, Андрея Крючкова по кличке «Крюк» и Иракли Усояна (внук деда Хасана). Последним суд вынес меру пресечения «посуровей», они арестованы на 15 суток. По версии полиции, Крючков был одним из организаторов встречи в Подмосковье.

Напомним, что среди задержанных также был организатор убийства депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой - "вор в законе" Олег Шишканов (Шишкан).

Как стало известно "КП" от источника, криминальные авторитеты на встрече делили контроль за точками сбыта строительных материалов и фруктов в Подмосковье и решали, кто будет королем воровского мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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