В семье Софии Ротару случилось несчастье

София Ротару выросла в многодетной семье. У артистки три сестры и два брата. Все родственники дружны между собой, а многие из них так или иначе связаны со сценой. На днях с племянницей Софии Михайловны произошло несчастье.

Племянница Софии Ротару работает на эстраде. Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. Находясь в Испании, 28-летняя Соня Кай неудачно упала и сломала обе руки. А ведь у нее запланированы концерты на ближайший месяц. Племянница Ротару выступает в стиле дип-хаус.

sonyakayofficial Племянница Софии Ротару упала и сломала обе руки

"Во время поездки в Барселону со мной случилось несчастье. Я упала и повредила обе руки. Надеюсь на скорейшее выздоровление и снятие гипса. Всем большое спасибо за поддержку", - написала племянница Ротару в своем блоге. Соня разместила фото, на котором она судя по всему находится в клинике. Ее руки в гипсе. Подробности инцидента она раскрывать не стала. Эта информация держится в секрете.

Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления. Соня обожает свою именитую тетю, но, по ее признанию, никогда не пыталась быть похожей на нее. "Она - эталон для меня, очень важный человек, который сделал огромный вклад в музыку. Я делаю совсем другое", - рассказывала певица в одном из интервью.

sonyakayofficial 28-летняя Соня Кай

Молодая артистка - дочь средней сестры Софии Ротару - Лидии. Мама Сони Кай в молодости тоже занималась музыкой. Сестры Ротару -Лидия и Аурика - в конце 70-х выступали в составе ансамбля "Черемош", гастролировали по всему СССР. Когда Аурелия вышла замуж, Лида стала выступать в дуэте с братом Евгением, а после рождения дочери Сони завершила карьеру.

Сама 71-летняя София Ротару, несмотря на возраст, до сих пор радует поклонников. Она не торопится завершать карьеру. Певица молодо и стильно выглядит.