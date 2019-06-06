2019-06-06T13:39:00+03:00
Звезды

В семье Софии Ротару случилось несчастье

Племянница певицы сломала обе руки в Барселоне
Ольга ЛИБГАРДТ
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София Ротару.София Ротару.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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София Ротару выросла в многодетной семье. У артистки три сестры и два брата. Все родственники дружны между собой, а многие из них так или иначе связаны со сценой. На днях с племянницей Софии Михайловны произошло несчастье.

Племянница Софии Ротару работает на эстраде. Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. Находясь в Испании, 28-летняя Соня Кай неудачно упала и сломала обе руки. А ведь у нее запланированы концерты на ближайший месяц. Племянница Ротару выступает в стиле дип-хаус.

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Племянница Софии Ротару упала и сломала обе руки
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"Во время поездки в Барселону со мной случилось несчастье. Я упала и повредила обе руки. Надеюсь на скорейшее выздоровление и снятие гипса. Всем большое спасибо за поддержку", - написала племянница Ротару в своем блоге. Соня разместила фото, на котором она судя по всему находится в клинике. Ее руки в гипсе. Подробности инцидента она раскрывать не стала. Эта информация держится в секрете.

Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления. Соня обожает свою именитую тетю, но, по ее признанию, никогда не пыталась быть похожей на нее. "Она - эталон для меня, очень важный человек, который сделал огромный вклад в музыку. Я делаю совсем другое", - рассказывала певица в одном из интервью.

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28-летняя Соня Кай
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Молодая артистка - дочь средней сестры Софии Ротару - Лидии. Мама Сони Кай в молодости тоже занималась музыкой. Сестры Ротару -Лидия и Аурика - в конце 70-х выступали в составе ансамбля "Черемош", гастролировали по всему СССР. Когда Аурелия вышла замуж, Лида стала выступать в дуэте с братом Евгением, а после рождения дочери Сони завершила карьеру.

Сама 71-летняя София Ротару, несмотря на возраст, до сих пор радует поклонников. Она не торопится завершать карьеру. Певица молодо и стильно выглядит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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