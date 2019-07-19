Анастасия Волочкова: Мой мужчина меня ревнует, но раздеваться не запрещает!

Летние каникулы «королева шпагата» проводит в Москве, готовится к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье Цирка». Спектакль нашпигован всевозможными цирковыми трюками (естественно, в исполнении Анастасии). Накануне премьеры «КП» дозвонилась до артистки и поинтересовалась последними новостями из ее жизни.

В предвкушении новой свадьбы

- В последнее время из вашего Инстаграма исчезли фото в бикини...

- Как правило, такие фото я размещаю, когда я на отдыхе. Но поскольку сейчас я не на Мальдивах и не в Греции, а пропадаю по 8 часов в день в репетиционном зале, у меня нет возможности фотографироваться в бикини. Да и нет надобности. Я живу сейчас в спортивной одежде, в которой репетирую.

- Может, ваш мужчина запретил выкладывать такие снимки?

- А какие «такие» снимки? У нас другие артисты в тулупе загорают на пляже? Мои коллеги порой и голые фотки размещают. И некрасивые телеса показывают, на которые без слез не взглянешь. А мне есть что показать. На других внимания не обращают, а Волочкова в купальнике на пляже - это уже стриптиз (смеется). Я привыкла. Такого количества сплетен, как обо мне, нет ни о ком. Вчера написали, что у меня роман с клоуном Олегом Гришкевичем, который участвует в моем новом спектакле. Мы с ним посмеялись, конечно. Что касается моего настоящего любимого мужчины, то его я по-прежнему показывать не собираюсь. Хочу оставить наши отношения в тайне. Мы вместе девять месяцев, это большой срок, за это время жизнь могла родиться.

Мой мужчина, безусловно, очень ревнивый, но фотографироваться в бикини, показывать фирменный шпагат он мне не запрещает. Наши отношения построены на доверии. Мы даем друг другу свободу: я занимаюсь творчеством, а у него свои дела, бизнес. Конечно, он боится, что меня уведут. Ну а что делать? (Смеется.) Я ему говорю: «Ты же все равно никому меня не отдашь!»

Артистке есть что показать поклонникам. Фото: Личный архив

- Журналисты намекают на скорую свадьбу Волочковой...

- Свадьба будет частью спектакля. В одной из сцен я играю роль клоунессы-невесты. Но я уже пришла к тому, что мечтаю о настоящей свадьбе. Не знаю, когда мы с моим возлюбленным поженимся, но мысли такие есть. Ему же 38 лет. Он ни разу не был женат. Детей тоже нет. Так что я сейчас в предвкушении новой свадьбы.

Подвернула ногу, но от каблуков не отказалась

- Вернемся к спектаклю. По восемь часов ежедневных репетиций - сколько же килограммов уходит после таких нагрузок?

- Я не считала, но все говорят, что я сейчас в отличной форме. Хотя все ноги уже стерты. В спектакле у меня будут не только трюки, но и номера из классического балета. На первых репетициях я очень сильно вывихнула ногу. Боль была дикая. Но я не пропустила ни одной репетиции - перевязала ногу эластичным бинтом и продолжила работу.

Даже от каблуков не отказалась. Я вообще не представляю себя без туфель на шпильках. Мне нравится быть на высоте. Я признаю только два вида обуви: пуанты и туфли на высоком каблуке. Даже вот сегодня с репетиции в спортивном костюме, но на шпильках.

- В прошлом интервью вы рассказывали, что подали заявление в прокуратуру на бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина, который 10 лет назад занял у вас 3 млн долларов. Удалось добиться возвращения долга?

- Пока нет. Он у меня забрал все накопления. Не скрою, тяжелый у меня сейчас момент. Игорь довел меня до безденежья, заставляет испытывать лишения. Я рассчитываю только на свои силы. Пока, к счастью, не последний кусок хлеба доедаю.

ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ

«Не Собчак учить меня жить!»

- Многие думают, что ваше интервью с Ксенией Собчак для ее программы на Ютубе было платным.

- Нет, она мне не заплатила за эту съемку, хотя я потратила на нее шесть часов. Я согласилась принять Ксюшу у себя дома не ради денег, а ради дружбы. Она по телефону притворилась моей подружкой, и я ей поверила. А в ответ получила, как видите, скрытые камеры в парилке и насмешки. Ксюша даже не сказала мне «прости» за свои выходки. Это человек без принципов. Больше я на ее провокации не поведусь. Собчак давно мне завидует. У нее нет такой груди, как у меня. В этом, видимо, причина. Пришла ко мне с вином, пила его, а потом говорит: «Настенька любит винцо!» Да, Настенька любит выпить бокал вина, и не один. А когда ее на всю страну в шоу «Блондинка в шоколаде» показывали пьяную - это нормально...

Ксения, разве ты совершенна? И уж точно не Собчак учить меня жить, учить меня общаться с мужчинами.

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