Рома Жуков грозит отобрать шестерых детей у бывшей жены

«КП» уже писала о том, как 52-летний исполнитель хита «Я люблю вас, девочки» Рома Жуков, бросив жену и шестерых детей, укатил в Сочи с любовницей. Кстати, новой избранницей певца стала лучшая подруга его бывшей уже супруги. Музыкант по-прежнему живет в Сочи с Ольгой (так зовут даму сердца артиста). Там певец открыл небольшой отель.

Жуковы уже несколько месяцев в официальном разводе, но семейные баталии не прекращаются.

Пишет жалобы в соцслужбы

По словам Елены Жуковой, сейчас Роман бросил все силы, чтобы отобрать у нее детей.

- Мой бывший муж написал в соцслужбу жалобу, назвав меня плохой матерью. Он утверждает, что я не занимаюсь нашими детьми, хотя я справляюсь с ними одна, без помощи няни. В своей жалобе он уверяет, будто наши дети живут в ужасных условиях. Хотя я все для наших малышей делаю, обеспечиваю отдых в пансионате, покупаю им одежду, готовлю еду, - рассказывает «КП» Елена Жукова. - Представляете, как мне обидно, что бывший муж льет на меня грязь!

- Поскольку жалобы Жукова стали регулярными, Лена теперь постоянно доказывает органам опеки, что у нее дома достойные условия для жизни детей, - рассказывает подруга Елены Жуковой Виктория. - Жуков также пытается забрать детей через суд. При этом сейчас на шестерых детей он отдает алименты всего 21 тысячу рублей в месяц! Как на такие деньги прожить многодетной матери? Всем рассказывает про Елену, что она алкоголичка и гулящая женщина. И это он говорит о бывшей жене, которая родила ему семерых детей (одна из дочерей Жуковых погибла несколько лет назад, получив удар качелями. - Ред.)!

Не могут поделить таунхаус

По словам Елены Жуковой, иногда дети общаются с папой, при этом Жуков позволяет себе при них материться.

- Недавно он отругал по телефону нашу дочь, сказав ребенку: «Я уже старый, зачем ты мне звонишь, отравляешь мою жизнь, крадешь мое время!» И все это с нецензурной бранью. Дочь была в шоке. И после этого Жуков еще угрожает мне, что лишит меня материнских прав, - плачет Елена. - Я сомневаюсь, что он справится с детьми, если сейчас уже срывается на них.

Месть мужа, по словам Жуковой, вызвана спорами за недвижимость. Как рассказывает Елена, бывший супруг требует переоформить на него таунхаус на Новой Риге стоимостью около 25 млн рублей.

- Он мне пригрозил: «Если ты на меня дом не перепишешь, я уничтожу твою семью и отниму детей!» Этот дом я предлагала продать за 25 млн и за 20 млн купить в Москве 7-комнатную квартиру, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Но Рома был против продажи дома, и мы продолжаем жить в трешке, - объясняет Жукова.

Елена винит в агрессии мужа алкоголь.

- Еще четыре года назад, когда Роман устроил дебош в самолете, я поняла, что ему необходима помощь психолога и нарколога. Надеюсь, он ляжет в больницу. Ведь детям так нужен хороший заботливый отец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рома Жуков ушел от жены с шестью детьми к ее лучшей подруге

Елена ходит в церковь и молится о благополучии детей

Звезда 90-х Рома Жуков бросил супругу с шестью детьми и укатил в Сочи. Там он строит новую жизнь с близкой подругой своей пока еще жены. "Как я могу считать себя виновной, если они год уже вместе не жили? Конечно, все были в шоке, потому что многие стали говорить, что я увела его из семьи", - сетует Ольга Ларионова. (подробности)