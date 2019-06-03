Русская жена малазийского экс-короля родила сына
Слухи о беременности Оксаны Воеводиной (после замужества она приняла ислам и взяла новое имя Рихана) гуляли последние несколько месяцев, с момента свадьбы. И вот наконец свершилось: молодая жена стала мамой! Правда, претендовать на престол наследник Мухаммада V не сможет – еще в январе король Малайзии сложил с себя полномочия.
- 21 мая моя жизнь разделилась на до и после, - написала Оксана в Инстаграм. - Эта любовь осенённая, эти чувства совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына, теперь нас трое. Спасибо, что выбрал нашу семью Тенку Исмаил Леон Пётра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Пётра.
Эту свадьбу, отгремевшую на Рублевке в ноябре прошлого года, не обсуждал только ленивый. Еще бы: настоящий монарх, 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Девушка из многодетной семьи, родом из Ростовской области.
Сразу пошли пересуды: мол, «русская Золушка» отхватила счастливый билет. Тогда же появились слухи, что пара ждет первенца. Ведь появление на свет наследника было самым насущным вопросом для молодожена. Хотя 49-летний правитель был женат (развелся за 10 лет до встречи с русской красавицей), детей у него до сих пор не было. Кроме того, еще перед свадьбой молодые прошли медицинское обследование в немецкой клинике – планировали беременность.
В январе, когда Мухаммад отрёкся от престола, об этом зашептались пуще прежнего. Мол, король так ждёт этого малыша, что решил целиком и полностью посвятить себя семье. А в марте Оксану заметили в одном из столичных супермаркетов - ее интересное положение было видно уже невооружённым глазом. Несмотря на скромный спортивный костюм, отсутствие макияжа и заплетенные в косы волосы, посетители узнали в девушке «малазийскую королеву». При этом, по словам очевидцев, модель сопровождал симпатичный молодой человек (не исключено, что это был родной младший брат, живущий с матерью в Москве) - Оксана постоянно держалась то за живот, то за руку парня, а он помогал ей нести пакеты.
Русский тесть малазийского экс-короля, травматолог-ортопед Андрей Горбатенко, до сих пор живущий в Ростовской области, признавался «Комсомолке»: «Мухаммад - человек он замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери».
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