Русская жена малазийского экс-короля родила сына

Слухи о беременности Оксаны Воеводиной (после замужества она приняла ислам и взяла новое имя Рихана) гуляли последние несколько месяцев, с момента свадьбы. И вот наконец свершилось: молодая жена стала мамой! Правда, претендовать на престол наследник Мухаммада V не сможет – еще в январе король Малайзии сложил с себя полномочия.

- 21 мая моя жизнь разделилась на до и после, - написала Оксана в Инстаграм. - Эта любовь осенённая, эти чувства совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына, теперь нас трое. Спасибо, что выбрал нашу семью Тенку Исмаил Леон Пётра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Пётра.

rihanapetra 21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after".

Эту свадьбу, отгремевшую на Рублевке в ноябре прошлого года, не обсуждал только ленивый. Еще бы: настоящий монарх, 49-летний король Малайзии Мухаммад V сочетался законным браком с 25-летней победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Девушка из многодетной семьи, родом из Ростовской области.

rihanapetra It was the most important and, at the same time, the most difficult period in my life.

Сразу пошли пересуды: мол, «русская Золушка» отхватила счастливый билет. Тогда же появились слухи, что пара ждет первенца. Ведь появление на свет наследника было самым насущным вопросом для молодожена. Хотя 49-летний правитель был женат (развелся за 10 лет до встречи с русской красавицей), детей у него до сих пор не было. Кроме того, еще перед свадьбой молодые прошли медицинское обследование в немецкой клинике – планировали беременность.

rihanapetra Our wedding celebration in Moscow.

В январе, когда Мухаммад отрёкся от престола, об этом зашептались пуще прежнего. Мол, король так ждёт этого малыша, что решил целиком и полностью посвятить себя семье. А в марте Оксану заметили в одном из столичных супермаркетов - ее интересное положение было видно уже невооружённым глазом. Несмотря на скромный спортивный костюм, отсутствие макияжа и заплетенные в косы волосы, посетители узнали в девушке «малазийскую королеву». При этом, по словам очевидцев, модель сопровождал симпатичный молодой человек (не исключено, что это был родной младший брат, живущий с матерью в Москве) - Оксана постоянно держалась то за живот, то за руку парня, а он помогал ей нести пакеты.

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Русский тесть малазийского экс-короля, травматолог-ортопед Андрей Горбатенко, до сих пор живущий в Ростовской области, признавался «Комсомолке»: «Мухаммад - человек он замечательный во всех отношениях. Знаю его уже полтора года. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в его порядочности, я не одобрил бы выбор дочери».

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