"Ездим на дорогущих машинах, а заправиться не на что": Анна Седокова тратит больше миллиона рублей в месяц

Анна Седокова с недавних пор является владелицей собственной квартиры в Москве. Но теперь ей приходится зарабатывать очень много денег, чтобы обеспечивать семью, выплачивать ипотеку и платить работающим на нее сотрудникам.

Анна Седокова давно мечтала о собственном жилье в российской столице. В 2018 году она, наконец, приобрела роскошные апартаменты в центре Москвы. Однако пока переехать в новое жилье не может. "Ежемесячно мне нужна солидная сумма, так как у меня около 10-15 сотрудников. Я плачу за съемную квартиру, делаю ремонт в собственной, у меня ипотека. Я боюсь даже назвать цифру. Миллиона точно не хватит со всеми тратами", - рассказала звезда.

Анна продолжает жить на съемной квартире, потому что решила не торопиться. "Все хочу делать на высшем уровне, использовать качественные материалы, пусть мы и переедем немного позднее... Главное - вовремя платить за ипотеку", - делится знаменитость.

annasedokova Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой...

Она не скрывает: у нее много статей расходов. Одна из самых больших - съемки клипов. Как только Седоковой кажется, что она заработала денег, их нужно вкладывать. Хороший клип стоит от 30-35 тысяч долларов.

Любит многодетная мать и побаловать себя. "Считаю, к определенному возрасту у женщины должна быть дорогая качественная сумка. Если придешь на переговоры с сумкой из кожзама, к тебе не будут относиться серьезно. 90% людей воспринимают тебя по одежке и внешнему виду. В моем статусе я не могу позволить себе быть одетой кое-как", - цитирует ее wday.ru.

Недавно Анна пошла в магазин и купила себе две красивейшие сумки от Dior: "Пыталась себя остановить: зачем тебе две, а потом одернула: пусть будут, я их заслужила".

Порой, в семейном бюджете певицы случаются бреши. "Периодически я ощущаю себя на мели. Вот недавно обсуждали с девчонками, что едем на дорогущих машинах, а заправиться не на что…, - посетовала она. - А порой 15-го числа, когда нужно выдавать зарплату людям, понимаю: то, что отложила, сохранить не удастся, надо платить…".

Несмотря на жизненные испытания Седокова по-прежнему верит в любовь. По словам певицы, это чувство - главная движущая сила. В шоу "50 вопросов" она раскрыла секрет, как ее можно расположить к себе на свидании. "Первое, надо покормить. Потом нужен потрясающий вид и сюрприз. Я считаю неправильным, когда девушка платит за себя. В этот момент у мужчины отпадают яйца", - поделилась Анна. Она признается, что сейчас ее сердце занято. Певица не отрицает, что любит много заниматься сексом, и начинает утро именно с этого.