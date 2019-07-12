2019-07-12T14:23:48+03:00
Звезды

Измученная Лолита уехала из России

Певица отправилась в Болгарию выращивать огурцы и помидоры
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теперь артистка будет восстанавливать нервную систему на свежем воздухеТеперь артистка будет восстанавливать нервную систему на свежем воздухеФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лолита Милявская после тура по Донбассу и эпопеи с разводом отправилась восстанавливать силы в Болгарию. Кроме этого в последнее время исполнительницу измучила аллергия.

Лолита Милявская в своем блоге разместила видео, в котором сообщила поклонникам, что уехала из России в Болгарию. "И все-таки я деревенский житель! Воздух! Покой! Вдвоем с Боцманом! Мой самый верный дружок, скучал сильно! Какое же счастье, не текут глаза от аллергии, которая замучила в Москве!", - гласит подпись к ролику.

lolitamilyavskayalolitamilyavskaya
И всё-таки я деревенский житель)! Воздух! Покой!! Вдвоём с Боцманом!! Мой самый верный дружок, скучал сильно! Какое же Счастье, не текут глаза от аллергии, которая замучила в Москве!!!
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Певица похвасталась, что у нее уже есть свои огурцы, перцы и помидоры. Артистка продемонстрировала на камеру грядки с ухоженными растениями. "У меня тут огурцы, помидоры. Огурцы уже можно есть! И перцы можно уже, а помидоры у меня еще зеленые... Очень вкусно, когда все свое", - сообщила Лолита.

Теперь артистка будет восстанавливать нервную систему на свежем воздухе. Поклонники порадовались за любимицу и пожелали ей всего наилучшего.

Напомним, у звезды сейчас нелегкий период. Сначала Лолита Милявская заявила о расставании с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Вместе пара прожила в браке девять лет. Однако позже певица передумала разводиться и намекнула на возможное примирение. По какой причине пара решила остаться вместе, Лолита не рассказала.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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