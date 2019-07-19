Список пострадавших в ЧП в Шереметьево появился в распоряжении "КП"

В списке пострадавших при задымлении самолета в Шереметьево оказались восемь человек. Отметим, что причины, по которым пассажирам потребовалась медицинская помощь - самые разные, они не связаны с самим задымлением. У части пострадавших наблюдаются переломы, травмы суставов, ушибы. У кого-то зафиксирована острая реакция на стресс, декомпенсация сахарного диабета, гипертония.

Сайт kp.ru писал, что ЧП с лайнером авиакомпании Nordwind произошло в ночь с четверга на пятницу, 19 июля. Во время рулежки в салоне самолета возникло задымление. Командир судно принял решение об экстренной эвакуации с помощью надувных трапов.

Госпитализированы:

Кагаманян Венера

Микаелян Мельсих

Медицинская помощь оказана на месте:

Аротюнян Артуш

Джураева Майсара

Манукян Эвелина (14 лет)

Марциновская Виктория

Муродян Армен

Симонян Нуник

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