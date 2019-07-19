"Зачем так втягивать живот?": тяжелый люкс от Бузовой на балконе в Бишкеке

Ольга Бузова, как Фигаро. Сейчас она выступает в Москве, а через час в Подмосковье, а на следующий день в другой стране. Поющая ведущая не лукавит, когда говорит, что ее график расписан на год вперед. Нынешнее место дислокации - столица Киргизии и крупнейший город страны Бишкек.

Не успела Ольга Бузова прилететь в Бишкек, как ее тут же осыпали цветами. Фото с огромным букетом роз от радушных хозяев звезда разместила в своем блоге. "Доброе утро, Бишкек. На часах почти семь утра, и по пути в гостиницу я встретила просто невероятной красоты рассвет. Вокруг горы, свежий воздух. Какая у вас природа. Еду отдыхать и с нетерпением жду встречи с вами", - обратилась к поклонникам певица.

А через несколько часов сделала фото на балконе отеля, в котором остановилась. На снимке, как водится, Ольга предстала в мини-бикини. "«Тяжелый люкс» на балконе в Бишкеке...", - гласит комментарий Бузовой.

buzova86 В наушниках играет мой новый трек...

Знаменитость рассказала, что из-за невыносимой жары весь день провалялась в номере. "Состояние «разбитое». Ночные перелеты, разница во времени и постоянная работа, как бы она не была в радость, все-таки выматывает...", - пожаловалась звезда.

И лишь под вечер она нашла в себе силы и вышла на веранду. "Чтобы хоть разбавить немного ленту летом. А то в Москве оно по ходу закончилось, не успев начаться", - посетовала Бузова, демонстрируя загорелую фигуру в лучах заката.

buzova86 Спасибо Бишкеку за Солнце...

Подписчики, правда, "тяжелый люкс" от Бузовой не оценили. Ей в очередной раз посоветовали поменьше обнажаться и побольше есть. Некоторые встревоженные фолловеры даже заподозрили у звезды страшную болезнь.

"У тебя анорексия?", "Зачем так живот втягивать? Видно же, что перекосило всю", "Оля, тебе нужно немного в весе набрать, ты как подросток, сексапильности нет!", "Это Кыргызстан, Олюшка, можно было и одеться", "Вы кушайте почаще, а то так похудели, что ужас", "Мышечная масса на костях не очень смотрится", "Вы такая хорошенькая были", "Ну зачем же так наверх натягивать все купальные трусы и запихивать поглубже? Можно же просто купить купальник со стрингами", - советуют бывалые пользователи соцсети.

А когда один из поклонников поинтересовался: "У тебя купальники всегда с собой?", Ольга ответила: "Да".