2019-07-15T16:01:47+03:00
Звезды

"Гардероб на двоих с Леонтьевым": Бузова в корсете и подвязках разозлила публику

Поющая ведущая прошлась по улицам Витебска в соблазнительном наряде
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Бузова, похоже, намерена публично осудить каждого мужчину, кто посмеет не сохранить семьюОльга Бузова, похоже, намерена публично осудить каждого мужчину, кто посмеет не сохранить семьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Ольга Бузова выступила на "Славянском базаре - 2019" в Витебске. Ведущая посвятила свою песню "Водица", в которой заявила, что отменяет моду на разводы, Брэдли Куперу. Звезда близко к сердцу восприняла известие о том, что актер расстался с супермоделью Ириной Шейк и зажил счастливо в своем шикарном особняке с Леди Гагой. А после концерта Бузова устроила фотосессию, которая спровоцировала скандал в соцсети.

Ольга Бузова, похоже, намерена публично осудить каждого мужчину, кто посмеет не сохранить семью. "Следуюущю песню, которую я исполню, я посвящаю Брэдли Куперу. Я отменила моду на разводы, какого черта ты разводишься?!", - заявила со сцены артиста и сорвала овации.

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Ольга Бузова вышла на улицу в Витебске в провокационном наряде
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Видимо, решив закрепить успех в Белоруссии, Ольга отправилась на улицу в корсете и подвязках, устроив фотосессию. Снимки она по традиции разместила в блоге. "Шесть утра. Я только приехала в отель. Сегодня впервые выступала на рассвете и впервые в Витебске. И впервые на «Славянском базаре»", - похвасталась знаменитость.

Она поблагодарила жителей города за шикарный прием и за то, что они хором пели с ней. "Спасибо за море цветов и подарков", - обратилась Бузова к подписчикам, представ перед ними в провокационном наряде.

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Как Чацкий, с корабля на бал
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Публика, уставшая от вида исподнего, в котором регулярно появляется исполнительница, разразилась гневной отповедью. Некоторые подписчики даже решили сброситься ей на одежду, чтобы артистка "прикрыла стыд".

Валерий Леонтьев."Казанова"

"Может, тебе деньги скинуть на одежду? А то голая по улице ходишь", "Давайте сбросимся, достали ее трусы", "Под Мадонну косишь? А похожа на непристойную женщину", "О, боже! До чего докатились! В исподнем на улицу такого города!", "Оля, ну все хорошо, но существуют и рамки. Даже таким звездам правила писаны, а тем более правила этикета! Я абсолютно разочарована вкусом твоих дизайнеров или твоим лично. Но нужно еще и свою голову и вкус иметь и мнение отстаивать, если заставили так вынарядиться!", "Просто ужас!", "Стыдоба!", "Прикрой стыд!", "Совсем стыд потеряла", "Гардероб на двоих с Леонтьевым", А чего не голая?", - возмущаются фолловеры.

Кстати, буквально на днях Ольга Бузова попала в список самых безвкусно одетых знаменитостей. Компанию блондинке составили Маша Малиновская, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и другие деятели шоу-бизнеса. "Если бы в этом списке вместе со мной оказалась только Бузова, мне конечно же было бы обидно. Но в этом списке есть уважаемые мной люди", - едко подметила Маша Малиновская, комментируя антирейтинг.

Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

ИСТОЧНИК KP.RU

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